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Hramul Mănăstirii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” de la Nușeni

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Un articol de: Darius Echim - 21 Iulie 2026

În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, luni, 20 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost prezent la Mănăstirea Nușeni, din județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul hramului așezământului monahal.

La Altarul de vară al mănăstirii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat legătura dintre jertfa Sfântului Proroc Ilie și jertfa euharistică. Evocând un pasaj din Tratatul despre preoție al Sfântului Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfinția Sa a arătat că, după cum Dumnezeu a trimis foc din cer la rugăciunea Sfântului Ilie și a mistuit jertfa, tot astfel, la rugăciunea preotului, Duhul Sfânt preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Totodată, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să se spovedească și să se împărtășească mai des, devenind, prin viața lor, mărturisitori ai Evangheliei în comunitățile din care fac parte.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de obștea mănăstirii.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Răzvan Necoară a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Cutca din Protopopiatul Gherla, iar teologul Ioan Emanuel Ani a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit preot pentru Parohia Unguraș din Protopopiatul Dej.

La final, starețul Mănăstirii Nușeni, protos. Paisie Iloaie, i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Andrei pentru slujire și pentru binecuvântarea oferită obștii monahale și miilor de pelerini veniți din întreaga eparhie. În semn de recunoștință, ierarhul a primit din partea obștii o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos.

La sărbătoare au participat oficialități civile și militare, precum și mii de credincioși, mulți îmbrăcați în port popular. La încheierea slujbei, toți copiii și tinerii prezenți au primit în dar cărți duhovnicești din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei.

 

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