Hramul Schitului Zimbru din nordul judeţului Galaţi

Unul dintre ocrotitorii spirituali ai Eparhiei Dunării de Jos este, alături de Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie, şi Sfântul Cuvios Rafail. Acest sfânt, deşi a sihăstrit la Mănăstirea Agapia Veche, este originar din localitatea Bursucani, din nordul judeţului Galaţi.

În fiecare an, la data de 21 iulie, numeroşi pelerini se îndreaptă către localitatea Bursucani, la vechiul schit din cătunul Zimbru, întemeiat de ucenicii Sfântului Rafail, pentru a participa la slujba Sfintei Liturghii săvârşită cu prilejul hramului. Prin eforturile Arhiepiscopiei Dunării de Jos, vechea aşezare monahală a renăscut chiar lângă zidurile vechi ale mănăstirii și a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Cuvios Rafail. Anul acesta, sărbătoarea închinată Sfântului Rafail, 21 iulie, a culminat cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi. La slujbă au participat autorităţi locale, credincioşi şi mulţi copii de la parohiile din vecinătatea schitului, îmbrăcaţi în portul tradiţional românesc şi purtând pe braţe icoanele Sfintelor Femei Românce. Toţi cei prezenţi la sărbătoarea Sfântului Rafail de la Schitul Zimbru au avut bucuria duhovnicească de a se închina la Icoana Maicii Domnului de la Parohia Bursucani. La momentul cuvenit, mai mulţi copii prezenţi la slujbă au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit despre pustnicii și maicile din vechime care au transformat pustia într‑o „grădină a Raiului” prin viața lor îngerească. Ierarhul a arătat că minunea prezentului constă în participarea multor copii la Dumnezeiasca Liturghie.

„Pustnicii au fost întotdeauna îngeri care au făcut din pustie grădina Raiului. În grădinile lui Dumnezeu, de lângă Mănăstirea Adam, a ființat, secole de‑a rândul, schitul maicilor cu viață îngerească de la Zimbru, lângă Bursucani, locul natal al Sfântului Rafail. Atunci când, după secole, ne amintim de Sfântul Rafail, nu avem alte icoane mai frumoase decât icoanele mamelor românce pe care le arată sfânta biserică lângă schitul vechi și pe prispa‑pridvor, ca un pridvor al Raiului ce se deschide în Țara de Jos a Moldovei, în preajma mănăstirii de la Adam, cu icoana făcătoare de minuni. Minunea constă în aceea că preoții, urmași ai evlaviei Sfântului Rafail în aceste locuri, i‑au adus pe copiii lor care au înnobilat Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Sfântului Rafail. Iar Sfântul Rafail s‑a regăsit în glasurile de copil”, a spus chiriarhul Dunării de Jos.

La final, a fost săvârşit parastasul pentru ctitorii şi binefăcătorii acestui aşezământ monahal trecuţi la cele veşnice, iar copiii şi credincioşii au primit iconiţe, metaniere şi alte daruri.