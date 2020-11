Începutul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, la Galaţi

În ultima zi de toamnă a fiecărui an, creştinii dreptmăritori sunt chemaţi să aducă cinstire celui prin care cuvântul Evangheliei lui Hristos a fost vestit pe teritoriul ţării noastre, Sfântul Apostol Andrei. În oraşul Galaţi, sărbătoarea sfântului ocrotitor al Catedralei Arhiepiscopale şi al urbei dunărene a început încă din ajun, prin săvârşirea slujbelor Vecerniei unită cu Litia şi a Utreniei.

Pentru oraşul Galaţi, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei are o semnificaţie deosebită, deoarece în urmă cu 28 de ani, urbea aflată la gurile de vărsare ale Prutului şi Siretului în Dunăre l-a primit pe întâiul chemat la apostolat ca ocrotitor spiritual. Astfel, din anul 1992, în preajma datei de 30 noiembrie, oraşul îmbracă haine de sărbătoare, pentru a-i aduce cinstirea cuvenită celui ce s-a învrednicit a fi „între Apostoli mai întâi chemat”.

Pentru credincioşii gălăţeni, însă, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei reprezintă în primul rând hramul Catedralei Arhiepiscopale din oraş, loc de închinare şi de pelerinaj, sfântul locaş care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Andrei fiind binecuvântat cu un fragment din sfintele sale moaşte. Şi în acest an, respectând toate măsurile impuse de autorităţi pentru limitarea răspândirii pandemiei, Arhiepiscopia a organizat pelerinajul tradiţional, aşezând încă de la orele dimineţii ajunului marii sărbători, în altarul de vară amenajat în curtea Catedralei, racla cu un fragment din cinstitele moaşte ale Sfântului Apostol Andrei, aflată în patrimoniul sacru al paraclisului Reşedinţei Arhiepiscopale, precum şi o raclă confecţionată special pentru sărbătoarea din acest an a hramului, în care au fost aşezate fragmente din sfintele moaşte ale unor sfinţi taumaturgi: Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, Sfântul Mare Mucenic şi Doctor fără de Arginţi Pantelimon şi Sfântul Mucenic Efrem cel Nou de la Nea Makri.

În seara aceleiaşi zile, a fost săvârşită slujba Vecerniei unită cu Litia şi a Utreniei de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor restrâns de slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale. La sfârşit, pâinea sfinţită în cadrul slujbei Litiei, ambalată individual, a fost împărţită credincioşilor care au participat la sfintele slujbe de către voluntari ai Arhiepiscopiei. Răspunsurile la strană au fost oferite de către slujitori ai sfântului locaş.