Înnoitorul vieții isihaste sărbătorit la Parohia Șerban Vodă din București

Data: 17 Noi, 2020

Parohia Șerban Vodă din Protoieria Sector 4 Capitală și-a sărbătorit duminică, 15 noiembrie 2020, hramul de toamnă închinat Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, credincioșii prezenți s-au închinat și la racla ce adăpostește un fragment din moaștele sfântului ocrotitor, aflată în patrimoniul bisericii.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Pilda samarineanului milostiv în lumina învățăturilor Sfinților Părinți. „Ierusalimul, fiind așezat pe o înălțime, reprezintă Raiul, starea înaltă în care a fost zidit omul și unde ar fi trebuit să rămână dacă ar fi ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Ierihonul reprezintă locul fărădelegilor sau iadul, o vale sau un loc al sângelui, unde s-au petrecut foarte multe nedreptăți. Omul căzut pe cale este cel care a părăsit cuvântul lui Dumnezeu, cel care nu a mai privit către Creatorul lui, cel care a ascultat la șoptirile vrăjmașe ale diavolului, pentru că tâlharii sunt asemuiți cu diavolii. Untdelemnul pe care l-a folosit samarinea­nul cel milostiv reprezintă milostenia. Ne amintim din Pilda fecioarelor înțelepte că aveau untdelemn cele care făceau fapte bune, iar altele doreau să cumpere, dar era prea târziu. Vinul amintit în această Evanghelie este, de fapt, sângele curs pe cruce la vremea răscumpărării noastre. Hanul sau casa de oaspeți reprezintă Biserica, pentru că Samarineanul Cel milostiv, Mântuitorul Hristos, dorește ca pe toți cei căzuți pe drumurile acestei vieți să-i ducă în Biserica Lui, ca acolo să-i vindece de neputințele sufletești și de cele trupești, să le dăruiască iertarea păcatelor, dar și vreme de pocăință”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Iulian Alexandru Grigore, pe seama Parohiei Izvoarele, Protoieria Vălenii de Munte, iar pe teologul Dumitrel Ilie l-a hirotonit întru diacon pe seama Parohiei Șoimești, Protoieria Urlați.

Credincioșii care au participat la slujbă s-au putut închina și la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, aflat în patrimoniul bisericii.

„Anul acesta s-au împlinit 10 ani de când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rânduit ca hramul de toamnă al bisericii noastre să fie închinat Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, părinte al Bisericii noastre, scriitor de Filocalie românească. De aceea, în fiecare am căutat să adaug ceva la frumusețea acestei sărbători a comunității noastre și prin felul în care am promovat opera, gândirea și munca extraordinară ale acestui sfânt, prin felul în care am vorbit despre rugăciune, despre isihasm și despre tot ceea ce a pătimit cât a fost la Mănăstirea Neamț, Mănăstirea Secu, precum și la Dragomirna”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele paroh Pompiliu Dinu.

La final, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii locașului de cult trecuți la Domnul.