Întâlnire online a profesorilor de religie din judeţul Gorj

Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Gorj s-a desfăşurat miercuri, 6 octombrie, în online. Împreună cu profesorii s-au aflat: conf. dr. Vasile Timiş, inspec­tor şcolar general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; prof. Dana Constantinescu, inspector şcolar general în judeţul Gorj; ­arhid. prof. Adrian Lupu, consilier eparhial în cadrul Sectorului învăţământ, activităţi cu tineretul şi catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a fost transmis de părintele consilier Adrian Lupu, care le-a urat profesorilor mult succes în anul şcolar 2021-2022, felicitându-i totodată pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar precedent şi pentru aportul acestora la dezvoltarea resurselor educaţionale online.

Evenimentul a fost moderat de pr. prof. Neofit Stănciulescu, inspector la disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. „La consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Gorj au participat 105 cadre didactice. Am discutat probleme importante, pentru a merge mai departe în această situaţie pandemică în care ne aflăm. Am subliniat, de asemenea, importanţa profesorului de religie pentru elevi şi am căzut cu toţii de acord că locul profesorului de religie este unul aparte şi în cancelarie, dar şi în sufletul elevilor noştri, şi că este important ca elevul să simtă că acesta este lângă el şi face tot ce poate ca elevul să se simtă înţeles, să se simtă ascultat, să se simtă iubit”, a subliniat părintele Neofit Stănciulescu.

De asemenea, Dana Constantinescu, inspector şcolar general în judeţul Gorj, a evidenţiat buna colaborare dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi profesorii de religie, acestea dând dovadă de înaltă pregătire pedagogică şi de calităţi umane deosebite.