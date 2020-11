Lansare de carte la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti a fost marți, 17 noiembrie, gazda unei noi lansări de carte despre modul de raportare a Bisericii Ortodoxe la provocările viitorului. La evenimentul transmis on-line de TRINITAS TV au participat profesori de la Facultatea de Teologie şi o parte dintre autorii studiilor reunite în volum.

Volumul „Biserica Ortodoxă și provocările viitorului”, lansat marţi, cuprinde 28 de studii semnate de ierarhi, teologi, cercetători istorici, sociologi, oameni de cultură şi jurnalişti. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala de lectură „Teodor M. Popescu” a facultăţii de teologie bucureştene şi a fost transmis on-line.

Cuvântul de deschidere l-a avut părintele profesor dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, care şi-a exprimat recunoştinţa pentru efortul tuturor celor care au contribuit la editarea acestui volum, arătând totodată şi faptul că lucrarea este cu atât mai importantă şi necesară, cu cât pune în dezbatere multe dintre provocările cu care Biserica Ortodoxă se confruntă în lumea şi societatea postmodernă a zilelor noastre.

În continuare au luat cuvântul editorii lucrării: părintele profesor dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie din Alba Iulia, și părintele lector dr. Răzvan Brudiu, de la aceeași facultate, care a fost și moderatorul întâlnirii. Au mai avut luări de cuvânt conf. dr. Adrian Lemeni, directorul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie din Bucureşti, Ovidiu Hurduzeu, scriitor și critic social, părintele lector dr. Oliviu-Petru Botoi, de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, precum și teologii Marius-Ștefan Ciulu și Mihail Khalid Qaramah.

„Acest volum este un proiect care a pornit ca unul misionar şi de mărturisire a Bisericii Ortodoxe în contextul societăţii postmoderne actuale. Pentru a ajunge la identificarea acestor provocări, în demersul nostru de aproape un an, am reuşit să convocăm în echipa de cercetători şi teologi oameni cu implicaţii sociale: teologi, psihologi, sociologi, membri ai Academiei Române. Am ales ca din această echipă să facă parte şi cercetători tineri, pentru că ei simt din altă perspectivă imperativele misionare din societatea modernă”, a declarat la final, pentru TRINITAS TV, părintele Mihai Himcinschi, unul dintre coordonatorii acestui volum.