Lansare de CD la Biserica Albă din Capitală

În prima zi a lunii iulie, Biserica Albă aflată pe Calea Victoriei din București a fost gazda unui eveniment deosebit. Numeroase persoane au audiat, în seara zilei de vineri, un recital muzical de excepție susținut de Corul bărbătesc „Gheorghe Danga” al lăcașului de închinare. Cu această ocazie, a fost lansat cel mai nou CD al formației corale, intitulat „Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur”.

Așa cum sugerează și titlul, albumul muzical apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub sigla Radio TRINITAS, conține înregistrarea slujbei Sfintei Liturghii. Ecteniile, ecfonisurile, recitativele liturgice și rostirea rugăciunilor aparțin preoților slujitori ai Bisericii Albe, în timp ce răspunsurile liturgice Corului bărbătesc „Gheorghe Danga” al lăcașului de cult, dirijat de Cristian-Mihail Paraschiv. Materialul audio care alcătuiește conținutul acestui album a fost preluat din primele cinci Sfinte Liturghii duminicale de după sărbătoarea Învierii Domnului din anul 2020, slujbe săvârșite într-o perioadă în care accesul credincioșilor în biserică a fost restricționat din cauza condițiilor pandemice existente.

La eveniment au luat parte, alături de membrii corului, părinții slujitori: părintele paroh Mihail-Simion Săsăujan, vicar eparhial, părintele Florian Paraschiv și diaconul Silviu-Gabriel Enache. Alături de aceștia au adresat cuvinte de felicitare formației corale invitați distinși: dirijorul Voicu Popescu și părintele lect. univ. dr. Zaharia Matei. În deschiderea recitalului, părintele paroh le-a vorbit celor prezenți despre felul în care ideea acestui CD s-a născut, prezentând totodată conținutul albumului muzical: „Acest CD reprezintă un pachet care include două discuri, un card USB ce conține același material audio, precum și o broșură foarte interesantă unde se regăsesc informații despre conținutul albumului, despre cor, dar și câteva gânduri ale părinților slujitori cu privire la semnificația Sfintei Liturghii și a rolului pe care lucrarea corului bisericii noastre îl are în viața credincioșilor. Perioada în care materialul audio a fost înregistrat a fost una foarte dificilă, fiind vorba de primele cinci duminici din perioada pascală a anului 2020. Atunci, credincioșii nu mai puteau ajunge în biserică, așa încât am simțit necesitatea de a transmite în casele lor Sfânta Liturghie, motiv pentru care am și instalat un sistem prin care am realizat transmisiuni online ale slujbelor, sistem care s-a dovedit a fi foarte folositor. În urma acelei perioade de încercare am editat și o carte, apărută la Editura «Cuvântul Vieții» a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, intitulată «Biserica Albă din București. Dorul după Sfânta Liturghie. Viața Parohiei în timpul stării de urgență și alertă la nivel național - COVID 19 (15 martie - 15 iunie 2020)». Cartea conține, în principal, mesajele primite într-un număr foarte mare de la credincioșii din parohie, din București, din alte locuri din țară și din străinătate, care au fost impresionați de slujbele la care au avut acces doar în mediul online, în cadrul cărora au audiat cântarea corului nostru. Este de remarcat faptul că toate textele regăsite pe CD și în broșura menționată apar atât în limba română, cât și în engleză, întrucât considerăm că acest material va fi de folos și va avea un real impact pastoral-misionar inclusiv în rândul turiștilor străini care pășesc în Biserica Albă”.

În continuare, membrii formației corale au interpretat, spre bucuria publicului, mai multe cântări din cadrul Sfintei Liturghii, așa cum se regăsesc în albumul prezentat. La final au luat cuvântul și au felicitat corul atât părinții slujitori, cât și cei doi invitați. Cu acest prilej, dirijorul Voicu Popescu a spus: „Nu cred că trebuie să vorbesc eu despre cor, întrucât vorbesc singuri zece profesioniști care, atunci când sunt împreună și își găsesc modul de comunicare cu dirijorul și cu publicul, creează ascultătorilor o reacție și o stare care încarcă ea însăși energia coristului. Muzica te consumă și, la un moment dat, scoate din tine ceea ce nici nu știi că ai. Fără acest circuit care există între coriști și public, muzica nu trăiește. Avem înainte un cor excepțional, care are aici o vechime importantă, de aproximativ un secol”.

„Corul «Gheorghe Danga» are un ethos aparte, o anumită delicatețe, muzicalitate și expresivitate care ating inima omului. Există coruri foarte vocale, care depășesc în biserică anumiți parametri și care nu mai mențin atmosfera de Liturghie, însă nu este cazul aici. Este foarte important să surprinzi Sfânta Liturghie, să accentuezi trăirea ei și să îi faci pe credincioși să simtă ceea ce tu cânți. Important este să cântăm din inimă, prin gură, iar Fericitul Augustin spunea că cel care cântă se roagă de două ori. Faptul că această Sfântă Liturghie va putea fi ascultată și în casele mai multor credincioși din țara noastră este un lucru minunat, și cu siguranță audierea acestui material va conduce la rugăciune”, a adăugat și părintele Zaharia Matei.

Toți cei prezenți la lansarea acestui CD au primit în mod gratuit, din partea Bisericii Albe, câte un exemplar din acest album și din volumul menționat. Albumul ce conține Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în interpretarea preoților slujitori și a Corului bărbătesc „Gheorghe Danga” poate fi găsit la pangarul lăcașului de rugăciune de pe Calea Victoriei și, în curând, la mai multe librării din Capitală.