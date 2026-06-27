Lansarea cărții „Maternitatea sfințitoare - Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț”

În seara zilei de vineri, 26 iunie, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, Protopopiatul Aiud, s‑a desfășurat un nou eveniment cultural‑duhovnicesc. În contextul manifestărilor organizate cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, a avut loc lansarea volumului intitulat „Maternitatea sfințitoare - Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț”, semnat de către părintele conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Volumul a fost tipărit de curând la Editura Reîntregirea a Eparhiei Alba Iuliei.

Evenimentul a debutat la ora 19:00 și a fost moderat de către părintele dr. Nicolae Aloman, inspector editură și tipărituri în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Acest moment de suflet a reunit clerici din întreaga eparhie, obștea Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, tineri teologi și numeroși credincioși. Volumul a fost prezentat de către părintele arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sfinția sa a prezentat virtuțile care au împodobit viața Sfintei Cuvioase Filotimia, subliniind în acest sens smerenia, ascultarea, statornicia în fața încercărilor vieții sau credința neclintită în Dumnezeu, pe care sfânta a insuflat‑o cu multă dragoste copiilor săi.

În continuare, s‑a adresat celor prezenți autorul volumului. În intervenția sa, părintele conf. univ. dr. Oliviu Botoi a prezentat zece principii care ar trebui să călăuzească demersul oricărui autor care își asumă dificila misiune de a scrie viața unui sfânt al Bisericii, subliniind că o astfel de lucrare presupune nu doar rigoare istorică și teologică, ci și discernământ duhovnicesc și o profundă responsabilitate eclezială. Prezent la eveniment, părintele prof. univ. dr. Constantin Coman, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a remarcat importanța culturală și duhovnicească a acestui moment de suflet. De asemenea, părintele prof. dr. Nicolae Bolea a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, amintind în acest sens mai multe momente emoționante din perioada în care l‑a cunoscut personal pe „Apostolul moților”.

La finalul evenimentului, părintele arhim. Antonie Kătinean, duhovnicul Mănăstirii Râmeț, a adresat cuvinte de apreciere și mulțumire părintelui conf. univ. dr. Oliviu Botoi pentru efortul depus în contextul apariției acestui volum inedit dedicat Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. De asemenea, duhovnicul așezământului monahal a mulțumit celor implicați în buna organizare a acestui eveniment, respectiv părintelui arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu și părintelui dr. Nicolae Aloman, precum și tuturor celor care au ales să fie prezenți la acest eveniment cultural și duhovnicesc. La final, corul de maici al Mănăstirii Râmeț a cântat troparul Sfintei Cuvioase Filotimia.

Volumul cu titlul „Maternitatea sfințitoare - Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț”, tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, conține 155 de pagini. În cadrul operei sunt redate informații inedite cu privire la viața și nevoințele Sfintei Cuvioase Filotimia, recunoscută drept ocrotitoare și model de viață duhovnicească pentru mamele creștine, familiile numeroase, familiile greu încercate și femeile văduve. De asemenea, lucrarea conține mai multe secțiuni speciale în care sunt prezentate cuvinte și rugăciuni adresate Sfintei Cuvioase Filotimia sau imagini din viața mamei Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv.