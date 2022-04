Liturghia Darurilor înainte sfințite la catedrala din Huși

Data: 07 Apr, 2022

În după‑amiaza zilei de luni, 4 aprilie 2022, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Liturghia Darurilor înainte sfințite la Catedrala Episcopală din Huși, informează Biroul de presă al eparhiei.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a vorbit despre efectele unei patimi foarte actuale - mânia: „În tradiția filocalică ni se spune că «mânia este vinul dracilor, iar blândețea este pâinea îngerilor». Acest cuvânt din Filocalie este extrem de sugestiv. Vinul este și binecuvântare, dar poate să fie și un blestem, o suferință și o neputință pentru cel care se îmbată.

Noi aducem la Liturghie vinul pentru ca Dumnezeu, prin pogorârea Duhului Sfânt, să‑l transforme în Sângele lui Hristos, Cel care iartă păcatele și ne dăruiește căldura sufletului. Omul care se mânie devine o satisfacție deplină pentru diavoli. Când ne mâniem, avem un comportament asemănător cu cel care se îmbată, care nu mai știe ce face, este «coordonat» de băutură, nu de rațiune.

«Blândețea este pâinea îngerilor»: În vorbirea noastră curentă (în limbajul popular), spunem despre un om bun că este ca o pâine - «pâinea (pita) lui Dumnezeu», care ne hrănește. La fel, blândețea este cea care hrănește, luminează și înzdrăvenește omul.

Mânia are o energie distructivă, ne desfigurează inclusiv chipul. Cu toții am avut momente de mânie. Dacă am fi avut curiozitatea de a ne uita în oglindă, să ne vedem propriul chip, și dacă am fi sinceri, am spune că nu ne recunoaștem, atât de desfigurați eram. Tot Părinții din Filocalie ne spun că, în general, se mânie oamenii mândri (orgolioși), plini de sine. Sunt foarte grabnici la mânie pentru că mândria ascunsă în inima lor nu poate suporta ca cineva să vină cu o părere divergentă, cu un punct de vedere sau cu un comportament contrastant față de ceea ce cred ei”.