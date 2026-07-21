Liturghie arhierească la mănăstirea din Sita Buzăului

La sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în biserica Mănăstirii „Schimbarea la Faţă” din Sita Buzăului, judeţul Covasna, şi a subliniat în cuvântul de învăţătură rolul Bisericii de a fi o şcoală a credinţei şi a trăirii vieţii duhovniceşti.

Credincioşii din comunităţile apropiate de mănăstire au venit în număr mare pentru a participa la Sfânta Liturghie arhierească. În soborul slujitor, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu, au făcut parte ieroschimonahul Ghenadie Trif, duhovnicul mănăstirii, precum şi slujitori ai sfintelor altare din comunităţile parohiale din apropiere. Alături de credincioși s-a aflat domnul Nicolae Stoica, primarul comunei Sita Buzăului, precum şi oaspeţi. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l-a hirotonit preot pe diaconul Ioan Sicoe, informează Mitropolia Ardealului.

Şcoala Bisericii

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului a vorbit credincioşilor despre şcoala de credinţă şi de trăire a Cuvântului evanghelic din Sfânta Biserică, în care modelele sfinţilor, între care şi Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ne sunt prezentate pentru a fi urmate de fiecare credincios.

„Suntem obişnuiţi în fiecare duminică şi în fiecare sărbătoare, după rugăciunea pe care o împlinim în biserică, prin Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă din viaţa Bisericii, să medităm câteva momente asupra textului Evangheliei sau asupra semnificaţiei sărbătorii pentru ca, plecând de aici şi ajungând la casele noastre, să mergem cu un mesaj, să învăţăm ceva. Rugăciunea pe care am înălţat-o lui Dumnezeu este susţinută în permanenţă de o atenţionare a noastră, pentru că tot ceea ce învăţăm în Sfânta Biserică este spre folosul nostru. Noi învăţăm în Biserică precum într-o şcoală. Aici învăţăm adevărul de credinţă şi nu de pe alte mijloace. Şi dacă am citi din Scripturi, şi dacă am citi multe cărţi, am înţelege după mintea noastră limitată, dar aici facem o experienţă unică, adică rugăciunea pe care o facem noi este binecuvântată de prezenţa Mântuitorului Hristos şi de lucrarea Duhului Sfânt. Cine poate să-L înlocuiască pe Mântuitorul Hristos altundeva, cine poate să vorbească în numele Mântuitorului Hristos altundeva decât în Biserică, acolo unde El este prezent şi unde se împărtăşeşte în mod real prin Trupul şi Sângele Său care ni se dăruiesc nouă în Sfânta Euharistie? (...) Dacă suntem într-o şcoală, trebuie să fim atenţi de fiecare dată când ne apropiem de Sfânta Împărtăşanie trebuie să ne verificăm dacă, de atâţia ani de când suntem în slujba Bisericii, am promovat măcar câteva clase, câteva etape”, a subliniat ierarhul.

Mănăstirea de la Sita Buzăului a fost înfiinţată în 1997, la iniţiativa oamenilor din sat şi a preotului Florin Tohănean. Terenul pe care a fost ridicată mănăstirea a fost donat de credincioşi din satul Sita Buzăului. În anul 2002 a fost aşezată piatra de temelie pentru biserica mare, iar în 2012 lăcașul a fost sfinţit. Odată cu acesta au fost ridicate şi corpul de chilii, clopotniţa de la intrare şi celelalte anexe. Lăcaşul de închinare a fost pictat în perioada 2007-2010 de o echipă condusă de pictorul Vasile Buzuloi.