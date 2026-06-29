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Liturghie arhierească la Suceava

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Un articol de: Irina Ursachi,   Daniela Livadaru - 29 Iunie 2026

În Duminica a 4-a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 iunie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că „credința sutașului este remediul suferinței slujitorului său, dar și motivul vindecării sale”, arătând că smerenia și credința neclintită rămân calea spre mântuire.

În cadrul slujbei, arhidiaconul Ioan Bărcăceanu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Grigore-Florin Vatamaniuc, care a evidențiat dragostea, smerenia și credința sutașului din Capernaum, îndemnând credincioșii să rostească din inimă rugăciunea: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu...”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit predicatorului, l-a felicitat pe noul preot și a citit Decalogul Duminicii a 4-a după Pogorârea Sfântului Duh, sintetizând învățăturile Evangheliei. Au fost rostite rugăciuni pentru sănătatea celor bolnavi, pentru copiii aflați în examene și pentru odihna sufletului Preasfințitului Emilian Crișanul. Totodată, credincioșii au fost invitați să participe la procesiunea cu moaștele Sfinților Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi, organizată în ajunul hramului Mănăstirii Bogdana.

 

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