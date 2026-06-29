Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost cinstiți astăzi, 29 iunie, la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Cu această ocazie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un profund cuvânt de învățătură în care a subliniat faptul că aceşti doi apostoli au fost chemați de Domnul Iisus Hristos în moduri unice să slujească planului de mântuire a lumii și că, în ciuda parcursurilor distincte, ei sunt profund uniți prin mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului, experiența pocăinței, iubirea statornică față de Biserică și jertfa lor martirică.
Liturghie arhierească la Suceava
În Duminica a 4-a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 iunie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că „credința sutașului este remediul suferinței slujitorului său, dar și motivul vindecării sale”, arătând că smerenia și credința neclintită rămân calea spre mântuire.
În cadrul slujbei, arhidiaconul Ioan Bărcăceanu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Grigore-Florin Vatamaniuc, care a evidențiat dragostea, smerenia și credința sutașului din Capernaum, îndemnând credincioșii să rostească din inimă rugăciunea: „Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu...”.
La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit predicatorului, l-a felicitat pe noul preot și a citit Decalogul Duminicii a 4-a după Pogorârea Sfântului Duh, sintetizând învățăturile Evangheliei. Au fost rostite rugăciuni pentru sănătatea celor bolnavi, pentru copiii aflați în examene și pentru odihna sufletului Preasfințitului Emilian Crișanul. Totodată, credincioșii au fost invitați să participe la procesiunea cu moaștele Sfinților Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi, organizată în ajunul hramului Mănăstirii Bogdana.