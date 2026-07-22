„Lumina lui Hristos în fiecare zi”, la Parohia Grădiștea din Ilfov

Data: 22 Iulie 2026

În perioada 15‑24 iulie, Parohia Grădiștea, din cadrul Protoieriei Ilfov Nord, organizează prima ediție a Școlii de vară, intitulată „Lumina lui Hristos în fiecare zi”. Inițiativa a luat naștere din dorința de a oferi copiilor din comunitate un spațiu în care să petreacă timpul de vacanță într‑un mod educativ și recreativ, prin activități care încurajează dezvoltarea creativității, a spiritului de echipă și a valorilor creștine. „În acest fel, parohia își asumă rolul de spațiu al educației și al formării armonioase, contribuind la creșterea generațiilor tinere într‑un climat al prieteniei și al comuniunii. Debutul proiectului a fost marcat de o atmosferă plină de entuziasm și voie bună. Copiii participanți au luat parte la ateliere de desen și lectură, jocuri interactive, activități de grup și exerciții menite să le stimuleze imaginația și capacitatea de comunicare. Bucuria întâlnirii și implicarea lor activă au transformat primele zile într‑o experiență frumoasă și promițătoare”, ne‑a transmis preotul paroh Teodor‑Georgian Dumitru.

Proiectul este coordonat de părintele paroh prin implicarea voluntarilor din comunitate, care contribuie la desfășurarea activităților. Programul cuprinde ateliere de lectură, desen, scriere creativă, lucru manual, jocuri interactive și cateheze.

Prima ediție a Școlii de vară „Lumina lui Hristos în fiecare zi” reprezintă începutul unui proiect pe care Parohia Grădiștea își dorește să îl transforme într‑o frumoasă tradiție, oferindu‑le copiilor experiențe care să contribuie la dezvoltarea lor intelectuală, morală și socială.