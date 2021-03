„Marşul pentru viaţă” 2021 s-a desfăşurat în mediul online

A 11-a ediţie a „Marşului pentru viaţă” s-a desfăşurat sâmbătă, 27 martie. Din cauza normelor igienico-sanitare impuse de autorităţi, şi în acest an evenimentul s-a putut desfășura în online, putând fi urmărit în direct pe paginile de Facebook ale TRINITAS TV, Agenţiei de Ştiri BASILICA şi „Marșul pentru viață România și Republica Moldova”.

În cuvântul de deschidere, Cristina Teleanu, prezentatoarea evenimentului din acest an, a evidenţiat implicaţiile sloganului „Uniţi pentru viaţă” sub care se desfăşoară ediţia din acest an a „Marşului pentru viaţă”: „Tema din acest an reprezintă o chemare, pentru că fiecare dintre noi poate face ceva, iar cea mai înaltă chemare pe care o avem este să sprijinim viaţa, să ajutăm femeile în criză de sarcină să se elibereze de frici şi de probleme, astfel încât să se poată bucura în mod deplin de venirea pe lume a copiilor lor”.

În continuare, Alexandra Nadane, unul dintre organizatorii evenimentului, a subliniat greutăţile pe care le întâmpină femeile aflate în criză de sarcină, lansând un apel pentru conştientizarea faptului că orice om se poate implica pentru ajutorarea lor.

De asemenea, invitatul special al acestei ediţii a „Marşului pentru viaţă”, Charlotte Pence Bond, fiica fostului vicepereşdinte american Mike Pence şi una dintre cele mai puternice voci pro-viaţă din Statele Unite ale Americii, a prezentat experienţa sa în ceea ce priveşte lupta pentru apărarea copiilor nenăscuţi, atrăgând atenţia la implicaţiile negative pe care le are „cultura avortului” prezentă în societatea de astăzi. Mesajul transmis de Charlotte Pence Bond a fost unul categoric pro-viaţă, subliniind faptul că măsura de dezvoltare a unei societăţi este arătată de modul în care se preocupă de persoanele defavorizate, între care şi copiii nenăscuţi.

Evenimentul din acest an a cuprins şi trei momente artistice în care Ioana Picoş, Maria Coman şi Iustina Irimia-Cenuşă au interpretat mai multe melodii din repertoriul naţional şi internaţional, dar şi creaţii proprii sub deviza „Live for Life”. Totodată, mai multe invitate şi-au spus poveştile de viaţă, în care au evidenţiat greutăţile pe care le întâmpină femeile în criză de sarcină, precum şi durerea fizică, dar mai ales spirituală, pe care o provoacă avortul.