Moment aniversar în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Data: 05 Ianuarie 2023

Miercuri, 4 ianuarie, s‑au împlinit opt ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim ca arhiepiscop ales al Eparhiei Romanului și Bacăului. Alături de Înaltpreasfinția Sa, la acest moment aniversar marcat prin rugăciune liturgică și slujbă de mulțumire, desfășurat în Catedrala Arhiepiscopală de la Roman, au fost Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, preoți din administrația eparhială, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, reprezentanți ai preoților din cele cinci protopopiate ale eparhiei, dar și credincioși romașcani.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către cei trei ierarhi și soborul preoților din administrația eparhială, în timpul căreia au fost înălțate rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și a Eparhiei Romanului și Bacăului.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, a adresat, în numele administrației eparhiale, un cuvânt în care a reliefat calitatea lucrării înnoitoare a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim în cei 22 de ani de slujire arhierească, dar mai ales în cei opt ani de arhiepiscopat, asemănând‑o cu o octavă a existenței, pe portativul căreia au fost așezate faptele tuturor celor care l‑au sprijinit în activitatea sa pastoral‑misionară.

Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, reflectând la demnitatea arhierească ce i s‑a conferit de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a spus că aceasta este o continuă jertfire de sine pe care a împlinit‑o de‑a lungul celor opt ani de arhiepiscopat. Apoi a rememorat gândurile și propunerile pe care le‑a avut în momentul întronizării sale și modul în care acestea, acum, după opt ani de activitate, au reușit să fie materializate în lucrări mai ales edilitare, împlinind prin aceasta nevoile eparhiei din tot acest timp. Acum, la ceas aniversar, dorința ierarhului de la Roman este de a schimba perspectiva misiunii sale acordând o importanță majoră activității duhovnicești.

„În cuvântul pe care l‑am rostit acum opt ani la instalarea ca arhiepiscop al acestei eparhii am spus că atunci când ți se conferă o funcție de către popor sau de către Dumnezeu, te angajezi să faci un program, și am spus că vreau să văd tradusă opera lui Melchisedec, să văd începută lucrarea de reabilitare a Așezământului Spitalicesc Precista, să finalizez lucrările de construcție a catedralelor eparhiei, dar mai presus de toate, am spus că îmi doresc ca Dumnezeu să Se recunoască în faptele împlinite de mine ca ierarh, să mi le recunoască în perspectiva mântuirii. Acum au trecut opt ani ca opt trepte, iar de pe fiecare treaptă s‑a dat un ton, care nu a fost monoton, deoarece în fiecare an am ales un subiect aparte, o temă distinctă, astfel încât să acopăr cât mai multe aspecte ale activității arhierești. Au fost opt ani de muncă asiduă, în care mai multe proiecte au fost demarate, acum aflate în proces de finalizare, între care Catedrala de la Bacău și, parțial, ansamblul arhitectural al Centrului eparhial. Chiar dacă cea mai mare parte a acestei lucrări o reprezintă zidurile edificiilor ecleziastice, angajamentul meu actual este unul în care îmi propun să înduhovnicesc toată această lucrare, împreună cu membrii aparatului administrativ eparhial”.

La final, Ionuț Voicu, președintele Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” - filiala Bacău, a înmânat Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, din partea conducerii centrale a acestei asociații, cea mai mare distincție care materializează recunoașterea rolului și implicării Înaltpreasfinției Sale în ceea ce privește păstrarea vie a memoriei eroilor ce au căzut pe câmpurile de luptă în zona Bacăului.