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Moment de împlinire într‑o parohie din judeţul Arad

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Un articol de: Arhid. Ștefan‑Adelin Rusu - 22 Iunie 2026

Credincioșii Parohiei Pescari, din Protopopiatul Sebiș, judeţul Arad, în frunte cu părintele paroh Sebastian Rocsa, au trăit duminică, 21 iunie, momente de aleasă bucurie duhovnicească prin prezența în mijlocul lor a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Ierarhul a fost întâmpinat la sosire de un sobor de preoți, în frunte cu părintele Beni Ioja, protopopul Sebișului.

După acest moment, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a săvârșit slujba de sfințire a bisericii, binecuvântând lucrările efectuate la sfântul lăcaș, după care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială. Din sobor au făcut parte părintele Bogdan Noghiu, consilier eparhial, părintele protopop Beni Ioja, părintele Ioan Rada de la Parohia Chisindia, părintele Dacian Gligor de la Parohia Șiștarovăț, părintele paroh Sebastian Rocsa și alţi clerici.

La momentul rânduit, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, vorbind despre Pronia divină și despre modul în care se descoperă ea în viața omului. De asemenea, chiriarhul a făcut o analogie privind numele localității, Pescari, transmițându‑le credincioșilor că și ei, la fel ca Apostolii, sunt chemați la apostolat, devenind pilde de purtare creștinească.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a săvârșit hirotesia întru iconom a părintelui paroh Sebastian Rocsa. La finalul slujbei, părintele paroh a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop pentru prezența și binecuvântarea oferite, precum și tuturor credincioșilor care, prin dragoste, dăruire și implicare, contribuie la viața și dezvoltarea parohiei, dăruind ierarhului o icoană a Maicii Domnului, în semn de recunoștință. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Arad.

 

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