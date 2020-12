Credincioşii romașcani care au venit pentru a se ruga în prima zi de Crăciun la Catedrala Arhi­episcopală din Roman au fost binecuvântaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, care a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, înconjuraţi de un mic sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei a fost citită scrisoarea pastorală intitulată „Nașterea Domnului, timp al reflec­ției și speranței”.

„Nașterea Domnului este o sărbătoare a bucuriei universale revărsate peste toate neamurile pământului, dincolo de diferențele de credință, concepție de viață, limbă, etnie, rasă, transmițând mesajul unității tuturor în Dumnezeu, Care este prezent în toate și în Care toate își găsesc sensul existenței și rațiu­nea de a fi. ... Anul acesta viața noas­tră a suferit mutații majore și va rămâne în istorie ca o perioadă de frământări și neliniști ce au arătat fragilitatea lumii și a vieții omului. A fost o perioadă de asceză, în care, asemenea magilor, am aștep­tat izbăvirea, dar nu am întâlnit decât neputința omului de a găsi soluții. Nimic nou sub soare. Așa a fost și acum 2000 de ani când S-a născut Hristos Pruncul în ieslea Betleemului, într-un ev măcinat de frământări, marcat de preocupări hedoniste și idolatre. La finalul acestui an în care am fost atât de încercați, ne ajută să ne întrebăm cine suntem și dacă mai suntem pregătiți să-L primim pe Dumnezeu să renască în inima noastră”, a arătat, între altele, Arhiepiscopul Ioachim în Pastorala de Crăciun.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Alexandru Tecuceanu a fost hirotesit întru arhidiacon.

În cuvântul de învățătură rostit la final, Prea­sfinţitul Părinte Venia­min a mulțumit Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim pentru invi­ta­ția de slujire adresată și pentru sprijinul ­duhovnicesc oferit la nevoie.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Paraschevi” a catedralei romașcane.