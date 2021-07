Noi activități cu tinerii în parohii din Arhiepiscopia Craiovei

Sectorul învățământ, acti­vi­tăți ­cu tineretul și catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei continuă implementarea proiectului catehetic „Lumină din Lumină”, desfăşurat cu binecuvântarea Înaltprea­sfin­ți­tului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. Prin acesta se urmărește dezvoltarea activităților parohiale cu adolescenții (grupa de vârstă 11-15 ani) și tinerii (grupa de vârstă 16-19 ani) în cadrul parohiilor din Arhiepiscopia Craiovei, prin implicarea preoților, a profesorilor de religie, precum și a altor colaboratori ai lor. Proiectul se află deja în cel de-al doilea an de implementare. În primul an s-au format grupuri parohiale care, în prezent, desfăşoară constant activităţi sub îndrumarea coordonatorilor.

Acestora li s-au alăturat mai multe parohii din Arhi­episcopia Craiovei, în cadrul proiectului „Lumină din Lumină” activând din ce în ce mai multe grupuri parohiale de tineri.

Sectorul eparhiei responsabil cu proiectul a organizat de curând o nouă sesiune de formare a preoţilor în vederea aplicării unor metode eficiente de catehizare a adoles­cenților și tinerilor. Conform calendarului stabilit, primele acti­vități directe cu adolescenții și tinerii din parohii au început.

„Ne bucurăm să vedem că şi în acest an proiectul «Lumină din Lumină» debutează cu un număr mare de parohii implicate în formarea grupurilor de tineri. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de trei ani şi cuprinde două sesiuni de instruire a preoţilor pentru activităţile cu tinerii, dobândirea de noi cunoştinţe şi abilităţi, metode şi tehnici de lucru cu cei care vizează activităţi dintre cele mai diverse. Preoţii selectaţi din judeţele Dolj şi Gorj se află în etapa de formare a grupurilor şi o mare parte dintre ei deja au avut primele întâlniri. Proiectul nostru a fost primit cu entuziasm şi ne propunem ca în continuare să iniţiem activităţi frumoase şi de interes pentru participanţi”, a subliniat părintele inspector eparhial Ştefan Bărbulescu.