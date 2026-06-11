O nouă Adunare eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Ședința de constituire a noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pentru mandatul 2026‑2030, a avut loc marți, 9 iunie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Întrunirea a fost precedată de un Te Deum, săvârşit de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă, în prezența chiriarhului, a membrilor Permanenței Consiliului eparhial, a celor nouă protopopi, a noilor membri aleși ai Adunării eparhiale, precum și a absolvenților promoției 2026 a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai”, care, după slujba de Te Deum, au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Episcopul‑vicar Samuel Bistriţeanul.

Ședința de constituire a noii Adunări eparhiale s‑a desfășurat în Aula Facultății. Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a evidențiat importanța acestui for deliberativ în viața eparhiei şi a subliniat necesitatea intensificării activității social‑filantropice și a misiunii desfășurate în rândul tuturor credincioșilor, cu o atenție deosebită acordată educării copiilor și tinerilor.

În cadrul ședinței au fost validate mandatele celor 30 de membri, 10 clerici și 20 de mireni din cele două județe ale eparhiei: Cluj și Bistrița‑Năsăud, aleși de cele zece circumscripții electorale bisericești constituite la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Apoi, noii membri au fost împărțiți în cele cinci comisii de lucru permanente și au fost aleși membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului eparhial și monahal, precum și câte un membru delegat pentru Consistoriul mitropolitan. Consilierul administrativ‑bisericesc, pr. Cristian Baciu, a dat citire listei actualilor membri.

Adunarea eparhială a delegat trei dintre membrii săi, un cleric și doi mireni, ca reprezentanți în Adunarea Națională Bisericească. Este vorba despre pr. Dan‑Constantin Iftimi (Parohia Ciceu‑Giurgești), prof. univ. dr. Adrian Opre - decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB și vicepreședintele Asociației Culturale Ortodoxe „Nicolae Ivan” a mirenilor intelectuali din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, și prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu - rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj‑Napoca.

La final, au luat cuvântul cei trei membri delegați în Adunarea Națională Bisericească și alți membri nou-aleși. Pe lângă membrii titulari, la ședința de constituire au participat membrii onorifici și alți invitați din cele două județe ale eparhiei, Cluj și Bistrița‑Năsăud.