O nouă biserică se va construi în Iași

Credincioșii din cartierul ieșean Galata vor avea o nouă biserică. Duminică după-amiază, 25 aprilie, Înaltprea­sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat slujba punerii pietrei de temelie a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din zona „Platoul însorit” și a binecuvântat lucrările de construcție.

După Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană, Părintele Mitropolit a fost întâmpinat de locuitorii „Platoului însorit” din cartierul Galata și de autoritățile locale, unde a săvârșit slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru biserica ce va fi construită în Parohia „Sfântul Evanghelist Marcu”. După așezarea pietrei şi fixarea Sfintei Cruci în locul unde se va ridica Sfânta Masă, credincioşii au turnat, simbolic, câte o lopată cu beton. Terenul pe care se va construi sfântul lăcaș a fost donat de firma CONEST S.A.

La final, Înaltpreasfinția Sa a ținut un cuvânt de binecuvântare pentru credincioșii parohiei: „Se cuvine să ne gândim la plasarea unor locuri de închinare, ca omul, trecând pe lângă biserica ridicată, privind la o icoană sau la Sfânta Cruce, să-și aducă aminte că, pe lângă preocuparea sa cotidiană, mai are și un suflet, și are și dimensiunea veșniciei legată de sufletul lui. Ne bucurăm că a rânduit Dumnezeu ca aici să îndrăznim - că este îndrăzneală în ziua de astăzi să construiești o biserică - a nădăjdui că, într-o bună zi, cei de față vom reveni aici pentru a ne bucura de sfințirea bisericii. Lucrul nu va fi ușor, pentru că orice lucrare frumoasă necesită sânge, necesită sudoare, necesită lacrimă, necesită efort material, dar am observat de-a lungul vremii că o biserică, odată începută, cu toate greutățile, se finalizează”.

Părintele paroh Bogdan Florin Melinte a transmis cu acest prilej un gând de recunoştinţă ierarhului pentru prezenţa sa în mijlocul comunităţii, exprimându-şi nădejdea că Dumnezeu îl va ajuta să ridice noua biserică.