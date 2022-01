Ocrotitorii învățământului teologic cinstiți la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, au fost sărbătoriți duminică, 30 ianuarie 2022, și la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București. Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită în Biserica „Sfânta Ecaterina” - Paraclis universitar, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, cadre didactice ale instituţiei de învăţământ. La final, ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare și dotare a trei spații de birouri din cadrul facultății bucureștene.

În zi de hram, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, la Sfânta Liturghie s‑au rugat pr. prof. dr. Ioan Moldoveanu, decanul facultății; pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal; pr. prof. dr. Constantin Preda, prodecan; pr. lect. dr. Marian Vild; pr. lect. dr. Zaharia Matei; arhid. prof. dr. George Grigoriţă, consilier patriarhal.

Potrivit tradiției, predica zilei a fost rostită de un student în ultimul an de studii al specializării Teologie pastorală. Alexandru Rizea a prezentat viața minunată a Sfinților Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur și a vorbit despre lucrarea lor strălucită în ogorul Bisericii, subliniind că lumina lor, care a strălucit în secolul al 4‑lea, luminează Biserica cu aceeași intensitate și în zilele noastre, iar învățătura lor va străluci și va avea același loc important în întreaga viață a Bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam a sfințit trei noi icoane - reprezentându-i pe cei trei mari ierarhi, ocrotitorii Facultății de Teologie din București, și o icoană cu chipul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, ocrotitoarea paraclisului universitar, unde studenții acestei instituții de învățământ participă la programul liturgic și de formare duhovnicească.

De asemenea, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru fondatorii, profesorii, studenții și ostenitorii Facultății de Teologie Ortodoxă din București trecuți la Domnul de‑a lungul existenței sale istorice.

În continuare, Episcopul‑vicar patriarhal a rostit un cuvânt de învățătură, în care a îndemnat la schimbarea vieții, asemenea lui Zaheu. „Să ne urcăm și noi studiind Scripturile, citind cărțile de teologie și să arătăm prin lucrarea aceasta că dorim precum Zaheu să‑L întâlnim pe Iisus, să‑I contemplăm lumina cea netrecătoare a Împărăției cerurilor. Să dorim să fie prezent în casele, inimile și viețile noastre așa cum a fost în casa lui Zaheu. Simțind prezența Lui, să avem și noi puterea de a decide să ne schimbăm radical viața și să devenim oameni care urmăm și împlinim lumina Sfintei Evanghelii pentru a nu rătăci în întuneric. Ne‑am rugat astăzi ca Dumnezeu să le lumineze mintea studenților, să le aprindă și să le țină permanent înflăcărată râvna de a acumula cât mai multă teologie și de a sluji cu cât mai multă jertfelnicie Biserica lui Hristos”.

Părintele prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a prezentat „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, 2021” și a transmis un cuvânt de mulțumire și recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru întreaga purtare de grijă, atât în plan material, cât și spiritual, pe care o arată față de instituția teologică de învățământ superior din Capitală.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de un cor format din studenți teologi dirijați de părintele asist. dr. Nicolae Giolu.

Binecuvântarea lucrărilor de înnoire a trei spații de birouri

Manifestările prilejuite de sărbătoarea ocrotitorilor școlilor teologice s‑au încheiat cu binecuvântarea cu agheasmă de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a trei spații de birouri din cadrul facultății bucureștene: două spații de birouri dedicate secretariatului, care au fost renovate, modernizate și dotate corespunzător cu aparatură nouă, și un birou al bibliotecarilor, renovat complet. „Am înnoit două birouri de secretariat, care reprezintă plămânii unei astfel de instituții. Întrucât o facultate se bazează foarte mult pe munca secretariatului, am căutat să le creăm condiții prielnice celor care lucrează aici, drept care am zugrăvit, am schimbat mobilierul și am achiziționat aparatură de ultimă generație - cele mai performante computere și imprimante. De asemenea, am sfințit un alt spațiu, un birou al bibliotecarilor. Acest spațiu a fost înnoit cu totul, a fost zugrăvit, iar ușile și ferestrele au fost schimbate. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a fost alături de noi și a sfințit aceste două secretariate, plus biroul bibliotecarilor. Adresez mulțumiri colegilor care mi‑au fost aproape și au agreat toate aceste proiecte frumoase, plus altele care se întâmplă pe plan academic”, ne‑a spus părintele decan Ioan Moldoveanu.