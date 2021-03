Întâlnire cu noul secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, s‑a întâlnit luni, 29 martie 2021, la Palatul Patriarhiei, cu noul secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Oana Ursache. În cadrul vizitei s‑a discutat despre viitoare proiecte și acțiuni comune menite să vină în sprijinul românilor din afara granițelor țării.

La întâlnirea din Salonul „Sanctus Iohannes Cassianus” al Palatului Patriarhiei au participat și părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal coordonator și directorul Publicațiilor LUMINA; Ciprian Olinici, consilier patriarhal coordonator și directorul general al Televiziunii TRINITAS TV; părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal - Comunități bisericești externe din cadrul Sectorului relații bisericești, interreligioase și comunități bisericești externe. Aceste departamente ale Administrației Patriarhale au mai multe proiecte în desfășurare cu privire la comunitățile românești din afara granițelor țării.

„Întâlnirea aceasta este foarte importantă pentru că noul secretar de stat, Oana Ursache, dorește să cunoască activitățile pe care le desfășoară Patriarhia Română în comunitățile ortodoxe din afara granițelor țării și pentru că are loc încă de la începutul anului 2021, care este proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept «Anul omagial al pastorației românilor din afara României». Ne‑am bucurat să constatăm o mare deschidere din partea conducerii Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și chiar am observat că, în majoritatea lor, proiectele noastre coincid cu cele ale departamentului și sperăm într‑o colaborare foarte deschisă și constructivă în susținerea comunităților noastre din afară atât în dorința de a le fi aproape și de a‑i ajuta în păstrarea identității noastre naționale de limbă, de credință, cât și din dorința ca aceste parohii ale noastre din afara granițelor să fie cu adevărat colțuri de țară în care românii aflați la lucru, la studii, stabiliți definitiv sau temporar în străinătate să se poată regăsi ca în locurile de origine. Atât TRINITAS TV, cât și «Ziarul Lumina» și‑au exprimat bucuria de a implementa încă din anii trecuți mai multe programe referitoare la comunitățile noastre externe și intensificarea acestora pe parcursul acestui an”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Noul secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Oana Ursache, a apreciat proiectele desfășurate de Biserica Ortodoxă Română în diaspora română și și‑a exprimat dorința de întărire a relațiilor interinstituționale. „În calitatea mea de diasporean, am observat că singura instituţie care reuşeşte să unească românii de pretutindeni este Biserica. În interiorul ei vin cei care au cea mai mare nevoie de prezenţa statului român. Acea diasporă neascultată suficient, neiubită suficient, necunoscută suficient îşi găseşte, în sânul Bisericii, nu doar credinţa, ci o legătură cu casa. În interiorul bisericilor din străinătate, românul se simte acasă. În afara de faptul că vorbeşte şi ascultă o predică în limba lui, în condiţiile în care toată săptămâna ascultă numai limba ţării de adopţie, are câteva ceasuri de «acasă», oriunde s‑ar afla el. De aceea, consider colaborarea dintre departamentul pe care îl conduc şi Biserică, în calitatea de instituţie, obligatorie. (…) Nici una dintre ideile pe care le avem nu a rămas fără ecou şi nici una dintre ideile pe care le‑am ascultat nu va rămâne fără ecou din partea noastră. În noi, Biserica va găsi întotdeauna un partener de dialog şi de treabă, de proiecte, de acţiuni concrete”, a declarat Oana Ursache, secretar de stat.

La final, noul secretar de stat a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un album intitulat „Diaspora Bisericii Ortodoxe Române”, ilustrat bogat cu imagini din viața parohiilor și mănăstirilor din diasporă.