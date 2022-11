Patru ani de la sfințirea Altarului Catedralei Naționale

Astăzi, la împlinirea a patru ani de la momentul istoric al sfințirii Altarului Catedralei Naționale, lucrările desfășurate pe șantierul lăcașului de rugăciune au intrat în noi etape de lucru. A început amenajarea accesului principal în incinta ansamblului, care implică execuția a patru portice cu destinația de birouri ale adminis­trației și spații tehnice. În interior, echipa de specialiști coordonată de pictorul Daniel Codrescu a finalizat icoana Nașterii Domnului din absida de sud a naosului.

Șantierul Catedralei Na­țio­nale a trecut an de an prin noi capitole. Pe o altă colină a Capitalei, se conturează imaginea simbolului Ortodoxiei românești. În apropierea celui de-al doilea hram, închinat Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vedem cum peste veacuri idealul românilor a devenit real. Astăzi rememorăm și evenimentul sfințirii Altarului Catedralei Mântuirii ­Neamului de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu ierarhi români și străini.

Despre stadiul lucrărilor ne-a vorbit inginerul Petre Chiuță, consilier patriarhal la Sectorul monumente și cons­truc­ții bisericești, iar imaginile-document, care ilustrează roadele echipelor de muncitori, aduc bucurie în prag de sărbătoare ctitorilor și credincioșilor binefăcători.

„La exterior au început lucrările de amenajare a accesului principal în incinta ansamblului Catedralei Naționale. Acestea implică execuția a patru portice situate la nord, sud și vest care flanchează spațiul liturgic exterior de la parter, două turnuri amplasate în partea de vest cu regim de înălțime subsol+parter+4 etaje, și care vor avea des­tinația de birouri ale adminis­trației, respectiv spații tehnice pentru poziționarea unor centrale de ventilație și desfumare, rezervor de apă, stație de pompare, post de transformare, tablouri electrice și grupuri electrogene. La corpul principal al catedralei se execută la exterior lucrări de tencuială, șarpanta de la cotele +45.00 m și +65.00 m, placare cu piatră a stâlpilor pridvoarelor de pe nord și sud. În interior se desfășoară lucrări de pictură în tehnica mozaic a arcului triumfal din fața catapetesmei între cotele 0.00 m - 27.00 m”, ne-a spus inginerul Petre Chiuță.

În curând va începe și montajul schelei între cotele 0.00 m - +104.00 m pentru execuția lucrărilor la interiorul turlei mari, care constau în tencuieli, montarea ferestrelor interioare, pictura în tehnica mozaic și lucrări de instalații. „Schela va avea o înălțime de 104 m, va include și două lifturi care să permită transportul pe verticală, atât al materialelor, cât și al muncitorilor. Perioada estimată pentru finalizarea acestor lucrări este de doi ani. A fost semnat și contractul de in­sta­lații, iar în perioada imediat următoare vor începe lucrările de cablare, pe zonele în care schela este montată”, ne-a mai spus inginerul Petre Chiuță.

A fost realizată icoana Nașterii Domnului de aproximativ 200 mp din absida de sud a naosului, iar pereții laterali de pe bolta arcului triumfal sunt finalizați în proporție de 80 la sută. „Lucrăm din luna mai la a­ceas­tă zonă. Am lucrat la zona icoanei Nașterii Domnului, care a fost dificilă din punctul de vedere al montajului. Era o zonă curbă, pe concă și aici se află și străpungerile celor cinci ferestre din absidă, unde echipa de montaj a avut foarte mult de muncă la fața locului. Arcul triumfal este zona din fața catapetesmei foarte vizibilă din centrul bisericii, care are un impact vizual foarte puternic asupra credin­cioșilor. A fost o zonă destul de complexă. În primul rând, datorită importanței și locului amplasării acestui spațiu, fiind foarte vizibil. În al doilea rând, pe boltă, suprafața prezenta anumite dife­rențe de nivel, dar am reușit să le preluăm cu realizarea unor muchii curbate în așa fel încât mozaicul să se muleze pe toată suprafața și să curgă în mod coerent. Se creează un joc de lumini și umbre care credem că va avea un efect foarte frumos în momentul în care schelele vor fi demontate”, a declarat pictorul Daniel Codrescu pentru TRINITAS TV.

În zona arcului triumfal au fost montate pe pereții laterali icoane cu sfinți ierarhi și apostoli, printre care și Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul catedralei. Urmează să fie împodobiți în mozaic pereții verticali ai absidei de sud a naosului, unde sunt pregătite pentru a fi montate pe zid scene din copilăria Mântuitorului.

Detalii despre conceptul iconografic, tehnică și materiale, precum și despre modalitatea prin care puteți dona pentru un anumit sfânt sau o scenă iconografică, aflați accesând platforma online pictamcatedrala.ro, iar pentru mai multe informații despre întregul proiect accesați catedrala-nationala.ro.