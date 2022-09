Pelerinaj la Crucea de pe Muntele Mic din Caraș‑Severin

Tradiționalul pelerinaj de pe Muntele Mic, organizat de Episcopia Caransebeșului la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, a adunat și în acest an câteva sute de credincioși din întreaga Eparhie a Caransebeșului și din întreg Banatul. Clerici, oficialități, militari, precum și numeroși credincioși au urcat în 14 septembrie, în stațiunea Muntele Mic pentru a se ruga și pentru a aduce recunoștință față de eroii neamului românesc.

De dimineață, au fost întâmpinați de către preoți, militari și credincioși, cei doi ierarhi, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, la intrarea în stațiune. În continuare a fost intonat Imnul de stat de către Garda de onoare a Brigăzii 8 Cercetare Supraveghere „Decebal”, după care s‑a pornit în procesiune până la Crucea‑monument ridicată aici pentru eroii bănățeni.

În foișorul special amenajat a fost oficiată Sfânta Liturghie de către cei doi ierarhi înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. „În Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, am urcat de praznicul Înălțării Sfintei Cruci pe această înălțime sfântă și binecuvântată a Banatului. Am urcat pe Muntele Mic și în procesiune am venit cu toții ca să ne închinam Crucii celei de viață făcătoare și să săvârșim aici în fața Crucii‑monument Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroii bănățeni căzuți pe câmpurile de luptă, dar și pentru ctitorii Crucii‑monument.

„Din vremuri biblice am fost învățați de Creatorul să ne ridicăm la locuri înalte și acolo să ne închinăm Celui Preaînalt, iar noi astăzi pe Muntele Mic am avut bucuria duhovnicească de a ne ridica pe această înălțime ca să ne închinăm lui Dumnezeu, într‑o zi specială, ziua Înălțării Sfintei Cruci, dar în același timp ziua de pomenire și a eroilor bănățeni. Îi mulțumesc Preasfințitului Lucian că m‑a făcut părtaș la această manifestare deosebită unde m‑am bucurat de căldura credincioșilor”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Ieronim la final.

La această sărbătoare au participat foarte muți copii și tineri îmbrăcați în costume populare, membrii Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte și elevi de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș.

La final au fost rostite alocuțiuni din partea autorităților prezente, ocazie cu care a fost înmânat Episcopului Caransebeșului, de către Romeo Dunca, președintele Consiliului județean Caraș‑Severin, documentul ce conține autorizația de construire a unui altar de vară permanent, la baza Crucii‑monument.

În continuare au fost depuse coroane din partea oficialităților și a avut loc ceremonialul militar, oferit de către Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timișoara. La final, toți pelerinii au primit și pachete cu o mică gustare din partea organizatorilor.