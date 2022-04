Pelerinajul de Florii în eparhii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei

În ajunul praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, în mai multe eparhii ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s‑a desfășurat tradiționalul Pelerinaj de Florii după o întrerupere de doi ani, cauzată de pandemia de COVID‑19. Numeroși credincioși și clerici din mai multe orașe ale țării au participat la procesiunea care a comemorat intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, făcând o mărturisire publică de credință.

Credincioșii prahoveni au participat sâmbătă, 16 aprilie, la Pelerinajul de Florii. Pelerini din toate cele cinci protoierii ale județului s‑au întâlnit la biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe”‑Vechi din Ploiești pentru a participa la slujba Vecerniei, rugându‑se alături de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal. Purtând în mâini icoane și ramuri de salcie, credincioși și clerici au mers în procesiune spre Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul”, traseul continuând până la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare”, acolo unde ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, a transmis TRINITAS TV.

Preasfinția Sa a vorbit despre bucuria organizării acestui pelerinaj după o pauză îndelungată: „Dumnezeu ne‑a ajutat și am găsit timp potrivit anul acesta să împlinim această tradiție ce și‑a găsit în ultimele decenii loc în viața spirituală și religioasă a românilor. A fost o procesiune deosebită prin care am cinstit evenimentul Intrării Domnului în Ierusalim. Am observat că ploieștenii au răspuns cu multă căldură chemării preoților de aici”.

Arhiepiscopia Tomisului

În dimineața Duminicii Floriilor, înainte de săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu clerul și credincioșii Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, au înconjurat în procesiune lăcașul de închinare, purtând ramuri de salcie și flori.

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Sâmbătă, 16 aprilie, în Eparhia Buzăului și Vrancei a avut loc tradiționala procesiune de Florii care a reunit aproximativ 2.000 de clerici și credincioși din ambele județe.

Arhiepiscopia Dunării de Jos

În ajunul sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, în municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci, precum şi în alte localităţi din cele două judeţe ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos, s‑a desfăşurat Pelerinajul tradițional de Florii.

Episcopia Alexandriei și Teleormanului

Peste 1.500 de credincioși și clerici din eparhie au participat sâmbătă la Pelerinajul de Florii organizat în municipiul Alexandria. Pelerinii au pornit în procesiune de la Catedrala Episcopală „Sfântul Alexandru”, purtând icoana sărbătorii și o copie a icoanei Maicii Domnului „Dulcea Sărutare”, adusă din Sfântul Munte Athos, care va rămâne permanent în catedrală. Procesiunea a fost condusă de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a transmis TRINITAS TV.

Episcopia Giurgiului

Credincioşii din municipiul Giurgiu au participat la tradiţionala procesiune de Florii organizată sâmbătă, 16 aprilie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Evenimentul a început prin oficierea, în biserica Schitului „Sfântul Nicolae”, a slujbei Acatistului Intrării în Ierusalim a Mântuitorului, urmată de slujba de sfinţire a stâlpărilor. În continuare, mulțimea de credincioși și clerici a pornit spre Catedrala Episcopală, având loc opriri unde au fost rostite ectenii şi rugăciuni.