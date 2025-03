Piatră de temelie pentru o nouă biserică în Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a sfinţit şi a aşezat piatra de temelie pentru noul lăcaș de cult care se va ridica în zona rezidențială Magnolia a municipiului Sibiu, în Parohia Sibiu‑Turnişor IV. Terenul pentru viitoarea biserică a fost donat de familia Ioan şi Valeria Tătar.

Slujba religioasă a fost săvârşită sâmbătă, 15 martie, alături de ierarh aflându‑se pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, protopopul de Sibiu, Ioan Coșa, preotul paroh Cristi Argatu și alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

„Momentul acesta este unul de referinţă şi de mare bucurie, o bucurie care nu vine dintr‑o năzuinţă zadarnică sau care depăşeşte realitatea, ci dintr‑o necesitate firească. Totdeauna când avem ocazia să trecem prin părţile mărginaşe ale oraşului ne gândim cum vom putea face un lăcaş de închinare pentru credincioşii care se află acolo, aşa cum Statul se angajează să facă şcoli, grădiniţe şi alte instituţii absolut necesare comunităţii. (...) Lucrarea pe care am început‑o este prima etapă în construirea unei biserici. Se pune piatra de temelie şi urmează etapa construirii, iar a treia etapă este încununarea lăcaşului prin sfinţire. Am sfinţit locul pentru ca pe el să facem un lăcaş care va fi sfinţit şi sfinţitor. Avem o vorbă în popor, că «omul sfinţeşte locul», dar şi locul îl sfinţeşte pe om. Sperăm să ne ajute Dumnezeu ca acest început să dea roade şi aceste roade se vor vedea foarte curând pentru că s‑a amenajat deja locul pentru un lăcaş de rugăciune provizoriu, dar temeinic. Veţi vedea că lăcaşul aceasta, din momentul în care se va începe săvârşirea Sfintei Liturghii, va rodi în sufletele şi vieţile dumneavoastră. Toţi aţi fost cuprinşi în binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că ne‑am rugat acum pentru ctitori, binefăcători şi pentru toţi cei care vor da ajutor spre ridicarea acestui lăcaş. De fiecare dată când reuşesc să pun piatra de temelie pentru o biserică sau cu atât mai mult să ajung să sfinţesc o biserică începută din vremea mea, ea îşi are lăcaş în mine şi Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această şansă mare”, a spus ierarhul.

Lucrare sub ocrotirea Sfinţilor Mucenici

Preotul paroh Cristi Argatu i‑a mulţumit IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru binecuvântarea adusă în această parohie şi i‑a îndemnat pe credincioşi să susţină lucrare începută acum în comunitate.

„Îl rog pe Bunul Dumnezeu să‑mi dăruiască înţelepciune şi răbdare, îi rog pe Sfinţii Mucenici Ioan Valahul şi Eugenia să ne întărească şi să facem cinste acestui loc. Vă rog să fim uniţi şi să arătăm că suntem oameni serioşi, oameni harnici şi mai ales să ne ridicăm la măsura chemării încredinţate de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu”, a spus pr. Cristi Argatu.

Terenul pe care se va construi noul lăcaş de cult a fost donat de familia Ioan şi Valeria Tătar. Până la ridicarea noii biserici, slujbele religioase vor fi săvârşite într‑un paraclis care urmează a fi amenajat.