Pomenirea Sfântului Antipa din Calapodești la Roman

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a slujit duminică, 10 ianuarie, la Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, în această zi fiind rânduită prăznuirea Sfântului Antipa de la Calapodeşti, informează Biroul de presă al arhiepiscopiei. Această sărbătoare a sfântului ocrotitor al eparhiei este și hramul paraclisului Catedralei Arhiepiscopale.

Credincioșii romașcani s-au rugat duminică, 10 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman împreună cu arhipăstorul lor, Înalt­preasfințitul Părinte Ioachim, care a dorit să marcheze în mod deosebit sărbătoarea ocrotitorului acestei eparhii, pe Sfântul Antipa de la Calapodești.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a făcut referire la pericopa evanghelică ce a fost citită.

„Astăzi, când încheiem șirul acestor praznice împărătești care au avut semnificația lor, iată, avem un cuvânt al lui Hristos care s-a mai auzit, mai ales în pustia Iordanului, același care era spus și de Ioan Botezătorul. Mântuitorul, după ce a fost ispitit pe muntele Carantaniei, își începe marea activitate de predicare a Evangheliei, a Legii Noi, prin care noi reușim să scăpăm de moartea sufletească și de cea trupească și să dobândim calea care se deschide dincolo de ceea ce este limitat și ceea ce cu­noaște omul prin rațiunea sa. Primul Său cuvânt adresat oamenilor este «Pocăiți-vă!» Până la venirea lui Hristos, popoarele au încercat să se restaureze ființial, pentru faptul că prin cădere conse­cințele ei s-au răsfrâns asupra tuturor popoarelor și oamenilor care au venit în lume, ceea ce noi numim păcatul strămoșesc”, a arătat Înaltprea­sfinția Sa.

De asemenea, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a vorbit și despre venerarea Sfântului Cuvios Antipa de la Cala­po­dești, atât de prețuit și de respectat în întreaga Ortodoxie.

„Sfinții au apărat valorile noastre creștinești prin rugăciune. La început de an convențional, facem pome­nirea unui cuvios din eparhia noastră care a fost să fie scris în toate calendarele noastre și în dipticele sfinților tuturor Bisericilor Ortodoxe. Acest cuvios a fost recunoscut ca sfânt atât în Ortodoxia greacă, cât și în cea slavă. El a fost cinstit de poporul român mai ales din anul 1992, atunci când au fost canonizați de Sfântul Sinod o serie de părinți ai Bisericii noastre ortodoxe, care au marcat cu viața lor sfântă și cu opera lor activitatea închinată Bisericii. Părticica din moaștele Sfântului Antipa a fost adusă aici, atunci când părintele Clement Haralam era la Muntele Athos. Eu am fost la vremea aceea cel desemnat și delegat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel să merg acolo pentru a vorbi cu părintele de pioasă amintire Petroniu Tănase, egumenul de atunci al Mănăstirii Prodromu, care avea mare cinstire față de Sfântul Antipa și care ne-a dăruit o părticică din sfintele moaște, pe care am depus-o alături de celelalte sfinte moaște care se găsesc aici, în Catedrala Arhiepiscopală. O altă părticică se află la Parohia «Sfinții Trei Ierarhi» din Bacău. De asemenea, ne dorim să facem demersuri ca în eparhia noastră să mai fie adusă și o altă părticică a sfântului, atunci când catedrala din Bacău va fi dată cultului și va începe slujba în partea ei superioară, pentru faptul că acolo a fost începută pictura ei în mozaic”, a mai arătat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.