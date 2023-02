Popas duhovnicesc și moment de bilanț în Episcopia Caransebeșului

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s‑a aflat duminică, 5 februarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Iaz, Protopopiatul Caransebeșului. După săvârșirea Sfintei Liturghii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, ierarhul a binecuvântat noul centru multifuncțional al parohiei. Clădirea cuprinde o capelă mortuară, sală de priveghi, bibliotecă parohială și o sală dedicată activităților cu tinerii, dar și altor activități pastoral‑misionare, se arată pe episcopiacaransebesului.ro.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Lucian a subliniat importanța unui astfel de centru în comunitățile parohiale, precum și efortul depus în edificarea lui.

La final, ierarhul i‑a oferit părintelui paroh Adrian Chereș o cruce pectorală și o diplomă de recunoștință. Aceeași diplomă a fost oferită tuturor ctitorilor și binefăcătorilor care au contribuit la ridicarea și amenajarea Centrului pastoral‑misionar, potrivit site‑ului amintit.

În ajun, 4 februarie, la Centrul eparhial s‑au desfășurat lucrările Adunării eparhiale a Episcopiei Caransebeșului. După slujba de Te Deum săvârșită în sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu”, au urmat lucrările întrunirii, în cadrul căreia a fost prezentat raportul general privind activitățile sectoarelor și departamentelor Administrației eparhiale în anul 2022. Totodată, au fost propuse noi proiecte pentru anul 2023, ne‑a transmis arhid. Pavel Canea.

„Suntem mulțumiți și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate realizările pe care le‑am înfăptuit în anul 2022, realizări foarte importante pe toate planurile și în toate sectoarele de activitate. Raportul general prezentat de părintele consilier administrativ‑bisericesc a fost unul sintetic și foarte sugestiv, ce a subliniat activitatea Eparhiei Caransebeșului în anul care s‑a încheiat, un an închinat rugăciunii, dar și părinților isihaști. În acest an 2023 am făcut deja câteva planuri, am creionat câteva proiecte, iar membrii Adunării eparhiale și‑au adus contribuția și au completat procesele-verbale cu noi propuneri motivate și întemeiate”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Valoarea totală a activităților social‑filantropice desfășurate în anul 2022 este de 2.336.685 de lei. De asemenea, prin Departamentul de tineret s‑au desfășurat 16 tabere TDIS (Tabăra din inima satului), la care au participat peste 760 de copii din eparhie. Tot anul trecut, voluntarii de la ATOR au ajuns la aproximativ 700 de copii nevoiași din tot județul prin campania umanitară, intitulată „Ghetuțele lui Moș Nicolae”. Valoarea campaniei derulate prin cele șase filiale ale asociației a fost de 80.540 de lei. Campania a fost organizată și la nivelul parohiilor, în total fiind sprijiniți 1.840 de copii cu ajutoare în valoare totală de 230.736 de lei.