Prima Sfântă Liturghie a Mitropolitului Antonie la Paraclisul Mitropolitan după întronizare

Data: 21 Iulie 2026

Duminică, 19 iulie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a săvârșit la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău prima Sfântă și Dumnezeiască Liturghie după întronizarea sa ca întâistătător al Mitropoliei Basarabiei.

La slujbă au participat un sobor de preoți și diaconi, colaboratori ai Centrului eparhial și numeroși credincioși din Chișinău și din localitățile învecinate, care s-au rugat împreună pentru unitatea Bisericii, pace, încetarea vrăjmășiilor și binecuvântarea lucrării misionare a Mitropoliei Basarabiei.

Pornind de la Evanghelia Duminicii, care relatează vindecarea celor doi orbi și a unui mut din Capernaum (Matei 9, 27-35), ierarhul a vorbit despre credința statornică și puterea rugăciunii. „Cei doi orbi L-au urmat pe Hristos fără să-L vadă cu ochii trupești. L-au văzut însă cu ochii credinței. Aceasta este puterea credinței adevărate: merge înainte chiar și atunci când drumul nu este încă clar”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Antonie a arătat că Dumnezeu răspunde rugăciunii făcute cu smerenie și răbdare, îndemnându-i pe credincioși să-I ceară cele folositoare mântuirii și să cultive recunoștința pentru darurile primite. Totodată, i-a încurajat să prelungească lucrarea Sfintei Liturghii în viața de zi cu zi, prin iertare, bunătate și dragoste față de familie, comunitate și Biserică.

La finalul slujbei, clericii și credincioșii i-au adresat ierarhului mesaje de felicitare și susținere pentru începutul noii sale slujiri. Vizibil emoționat, Părintele Mitropolit Antonie a mărturisit că revenirea la Paraclisul Mitropolitan are o semnificație aparte, întrucât, în perioada 2014-2018, a slujit aici ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. După cei opt ani petrecuți la cârma Episcopiei de Bălți, reîntâlnirea cu această comunitate a fost trăită ca o întoarcere într-o familie duhovnicească.

Înaltpreasfinția Sa le-a mulțumit credincioșilor pentru statornicie și i-a îndemnat să rămână aproape de Biserică, subliniind că viitorul unei comunități se clădește prin rugăciune, comuniune și implicarea fiecăruia în lucrarea lui Dumnezeu.

La încheierea programului liturgic, Mitropolitul Basarabiei a acordat un interviu reprezentanților mass-media, prezentând principalele direcții de acțiune ale Mitropoliei pentru perioada următoare: intensificarea activității pastoral-misionare, dezvoltarea proiectelor social-filantropice și cultural-educaționale, apropierea de tineri, consolidarea colaborării cu instituțiile societății și continuarea demersurilor privind recuperarea patrimoniului istoric confiscat în perioada regimului sovietic.