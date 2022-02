Procesiune cu moaștele Sfântului Mucenic Haralambie în București

Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie în data de 10 februarie a fiecărui an. Cu această ocazie, Biserica „Sfinții Voievozi”-Oțetari din centrul Capitalei și-a sărbătorit al treilea hram. Numeroși credincioși din parohie și din alte zone ale Capitalei s-au adunat în rugăciune în lăcașul de cult care adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale mucenicului trecut la Domnul în secolul al 3-lea al erei creștine.

Sărbătoarea hramului Bisericii Oțetari a început în ajun prin săvârșirea slujbei Privegherii. În dimineața zilei de joi, 10 februarie, un sobor de preoți, în frunte cu părintele paroh Cătălin Ciocan, a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. În continuare, racla ce adăpostește cinstitele sale moaște și icoana sfântului au fost purtate în procesiune în jurul bisericii, fiind înălțate rugăciuni pentru izbăvirea de boală și de alte nevoi. Numeroși enoriași și credincioși au participat la procesiune și s-au rugat într-o atmosferă de comuniune și de pace duhovnicească. La finalul acesteia, icoana și racla cu sfintele moaște au fost așezate spre închinarea credincioșilor într-un baldachin special amenajat în apropierea lăcașului cult. Aici, creștinii au putut primi binecuvântarea sfântului până la sfârșitul zilei. Sărbătoarea parohiei a culminat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, urmată de o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii sfântului lăcaș.

Părintele paroh Cătălin Ciocan ne-a vorbit despre bucuria cinstirii ocrotitorului spiritual al bisericii și despre importanța realizării acestei procesiuni: „Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru posibilitatea de a organiza această sărbătoare a Sfântului Mucenic Haralambie, al treilea hram al bisericii noastre, într-un mod cât mai frumos și mai duhovnicesc. Ne bucurăm de prezența sfântului în această parohie, prin cinstitele sale moaște, încă din anul 1866, când vrednicul de pomenire Mitropolit Nifon al Ungrovlahiei a dăruit acest odor, o falangă dintr-un deget al mucenicului, în urma finalizării procesului de restaurare a bisericii, început în anul 1860. Tot atunci lăcașul nostru de închinare a primit și cel de-al treilea hram. Ne bucurăm că am reușit să organizăm și în acest an procesiunea pe care mulți dintre credincioși și-au dorit-o. Întreaga lume trece printr-o perioadă foarte delicată, datorată contextului pandemic actual. Nu întâmplător, și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hotărât, împreună cu Sfântul Sinod, dedicarea acestui an rugăciunii și folosului acesteia în Biserică și în viața creștinilor. Este nevoie, în aceste vremuri, de mai multă rugăciune și mai multă jertfă și dragoste din partea noastră. De aceea, știind că Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie este alungător de boli molipsitoare, am hotărât împreună cu comunitatea parohială să organizăm hramul sfântului și să purtăm cinstitele sale moaște în procesiune, așezându-le apoi într-un baldachin frumos amenajat unde credincioșii se pot închina și pot cere ocrotirea sfântului până la sfârșitul zilei. Ne dorim ca această sărbătoare să îi bucure pe toți și să primească ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie”.

Biserica, situată pe strada Oțetari, în sectorul 2 al Capitalei, este ocrotită și de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și de Sfântul Ierarh Nicolae.