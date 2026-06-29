Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Râmeț

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în data de 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Evenimentul solemn a avut loc la Mănăstirea Râmeț din jud. Alba , de sărbătoarea hramului noii biserici a așezământului monahal, în contextul Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Sfânta Cuvioasă Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

În prima parte a zilei, de la ora 7:30, a avut loc o procesiune cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv și ale Sfintei Cuvioase Filotimia, de la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” la baldachinul special amenajat în proximitatea Altarului de vară al Mănăstirii Râmeț. Procesiunea a fost condusă de către un sobor de clerici, alături de care s‑au aflat numeroși credincioși pelerini ajunși încă de la primele ore ale dimineții pentru a participa la acest eveniment istoric din viața Eparhiei Alba Iuliei și a așezământului monahal din Munții Trascăului.

Nouă ierarhi la hramul Mănăstirii Râmeț

Momentul solemn al proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, a fost precedat de oficierea Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur. Slujba a fost celebrată începând cu ora 9:00 de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, pe un podium special amenajat în proximitatea Altarului de vară al așezământului monahal. Cei nouă ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost întâmpinați cu multă bucurie de numeroase reprezentante ale filialelor ASCOR din întreaga țară, precum și de corul grupului de preotese „Sfânta Filotimia” al Eparhiei Alba Iuliei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasios” din Târgu Mureș, format din medici și studenți în domeniul medicinei, coordonat de Iustinian Ioachim Simion.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, împreună cu: Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei; Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

La momentul chinonicului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a rostit cuvântul de învățătură, prilej cu care a evidențiat activitatea misionară a Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale și personalități din lumea culturală și academică, alături de mii de preoți și credincioși din eparhie și din întreaga țară. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost Răzvan Clipici, consilier patriarhal. În timpul Sfintei Liturghii, pelerinii au adus cuvenitul omagiu de venerație celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, închinându‑se cu multă evlavie cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia, în baldachinul special amenajat în incinta străvechiului așezământ călugăresc. De asemenea, la momentul rânduit din cadrul slujbei, a fost rostită o ectenie specială pentru sufletul Episcopului‑vicar Emilian Crișanul al Arhiepiscopiei Aradului, trecut la cele veșnice în cursul zilei de vineri, 26 iunie 2026.

Ceremonia proclamării locale a canonizării

După Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a subliniat contextul deosebit al trecerii în rândul sfinților a Sfintei Cuvioase Filotimia, dată fiind însemnătatea Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Ierarhul a punctat însemnătatea proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, evidențiind legătura dintre celebrarea Dumnezeieștii Liturghii și ceremonia de recunoaștere a sfințeniei celei care a fost mama „Apostolului moților”.

Apoi, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a dat citire Tomosului sinodal, documentul oficial de proclamare, care cuprinde informații și detalii referitoare la viața și nevoința Sfintei Cuvioase Filotimia, precum și hotărârea solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind cinstirea mamei „Apostolului moților”. După citirea actului, Grupul psaltic „Anastasios” a cântat troparul Sfintei Cuvioase Filotimia, timp în care a fost prezentată icoana celei recunoscute drept „ocrotitoare a familiei și model de viață duhovnicească”. La final, membrele corului grupului de preotese al Eparhiei Alba Iuliei au interpretat un buchet de pricesne închinate Sfintei Cuvioase Filotimia.

Viețuirea morală a Sfintei Cuvioase Filotimia

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a rostit un cuvânt duhovnicesc în care evidențiat viețuirea morală a Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. De asemenea, a subliniat rolul deosebit pe care Sfânta Cuvioasă Filotimia l‑a îndeplinit în ceea ce privește cultivarea virtuților morale în cadrul vieții de familie: „Tomosul de canonizare pe care l‑ați auzit a cuprins o sinteză din viața celei care a fost trecută în rândul sfinților în acest an omagial al pastorației familiei și an comemorativ al sfintelor femei din calendar: mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Aș vrea să rețineți ceva ce Dumnezeu a rânduit în viața acestei familii, o lucrare pe care a ales‑o Dumnezeu să o împlinim astăzi, când familia creștină este atacată din toate părțile și desconsiderată. Avem acum în calendar toate categoriile de sfinți și sfinte, mucenici și mucenițe. Sfânta Filotimia a început viața de familie la vârsta de 20 de ani. A avut o căsnicie binecuvântată de Dumnezeu de 43 de ani. A trecut la cele veșnice soțul, cu care a dus o viață sfântă, smerită și plăcută lui Dumnezeu. Ei au dat naștere la 12 copii, dintre care 4 au fost închinați Bisericii: doi monahi, un preot din Brașov și un cântăreț. Durerea cea mai mare a fost suportată de familie și de mamă atunci când 5 dintre copiii săi au trecut la cele veșnice înainte de vreme, adică între vârsta de 1 și 6 ani. Și durerea aceasta s‑a repetat și a fost suportată cu multă înțelepciune deoarece încă trei din copii au trecut la cele veșnice înaintea celei care și‑a încheiat viața la 93 de ani. La 20 de ani s‑a căsătorit, a avut 43 de ani de căsătorie, apoi 10 ani de văduvie, apoi 5 ani de noviciat la această mănăstire și alți 15 ani de călugărie. Toate acestea sunt o ofrandă pe care a adus‑o lui Hristos familia pe care Dumnezeu a binecuvântat‑o și prin această familie se binecuvântează familia permanentă a acestei obști monahale, mănăstirea de la Râmeț. Această mănăstire va avea doi ocrotitori, pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și pe Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, care va fi prăznuită în fiecare an la 6 iulie. Dumnezeu să primească osteneala noastră și noi toți cei care am venit aici să luăm pildă și să înțelegem că viața poate fi dusă cu sfințenie și în familie, nu numai în mănăstiri, dar mănăstirea încununează tot efortul și dăruirea pe care monahii le au pentru Hristos, deoarece ei sunt slujitori și mirese ale lui Hristos”.

La final, Mitropolitul Ardealului a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, tuturor ierarhilor prezenți, maicii starețe, stavrofora Apolinaria Barb, și întregii obști monahale pentru organizarea evenimentului, precum și tuturor credincioșilor care au luat parte într‑un număr mare la acest praznic duhovnicesc.

Sfânta Cuvioasă Filotimia - chip al maternității sfințitoare

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, s‑a născut la data de 30 aprilie 1896, în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându‑i cu doisprezece copii pe care i‑au crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului, în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor Mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia.

Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la cereștile lăcașuri, monahia și‑a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s‑a arătat și a înștiințat‑o că va pleca la Domnul. Ulterior, s‑a pregătit cum se cuvine, spovedindu‑se și primind Sfânta Euharistie. Apoi, s‑a întors la chilie și i‑a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut‑o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta Cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la Mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții.

Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc în data de 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București. Ceremonia de deshumare a cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia a fost săvârșită în data de 12 martie, la Mănăstirea Râmeț. În zilele premergătoare proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia (25‑29 iunie 2026), Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț au organizat o serie de evenimente duhovnicești și culturale dedicate mamei Sfântului Cuvios Dometie.