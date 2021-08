Proiect SMURD între România și Republica Moldova

În această dimineață, 19 august, la Palatul Culturii din Iași a avut loc conferința de deschidere a Proiectului transfrontalier SMURD 2, care își propune să îmbunătățească serviciile medicale de urgență din România și Republica Moldova. La evenimentul de inaugurare au participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dar și autorități de la București, Chișinău și Iași, cadre medicale SMURD, precum și reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Proiectul transfrontalier intitulat „The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations” - SMURD 2” este destinat protecției și siguranței populației și este finanțat cu fonduri europene în valoare de 10 milioane de euro, prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Conferința a avut loc la Palatul Culturii, în prezența domnului Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență; generalului maior Dan Iamandi, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; domnului Alexandru Oprea, secretar de stat al MAI din Republica Moldova; doamna Zinaida Bezverhini, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății din Republica Moldova și a autorităților locale și județene. La eveniment a participat și Părintele Mitropolit Teofan.

„Proiectul întăreşte colaborarea pe care o avem. S-a văzut foarte bine ce colaborare există între noi şi Republica Moldova pe partea situaţiilor de urgenţă, fie cu Ministerul de Interne, fie cu Ministerul Sănătăţii. Cred că cel mai elocvent exemplu a fost modul în care au lucrat echipele noastre împreună în Grecia. Există şi cooperarea transfrontalieră pe elicopterele SMURD, care intervin la solicitare sau la urgenţe, din judeţele Iaşi şi Galaţi. Sper că acest proiect va întări această colaborare şi va crea bază pentru viitorul proiect. Deja colegii încep să se gândească la un proiect care să întărească colaborarea transfrontalieră mai ales în situaţii precum pandemia, un cutremur major sau altceva. Este clar că nu există graniţe pentru astfel de urgenţe şi e clar că trebuie să intervenim împreună, să lucrăm împreună. Pentru asta trebuie şi mai multe proceduri de lucru clare între cele două părţi”, a declarat dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Prin proiect vor fi achiziționate și vor fi operaționalizate un poligon de pregătire pentru antrenamente speciale; șapte platforme de aterizare pentru intervenții aeriene, dintre care trei în România; două noi puncte SMURD în Republica Moldova; două unități de primiri urgențe în Republica Moldova; 14 autospeciale specifice misiunilor SMURD pentru Republica Moldova; un set de proceduri comune pentru intervenții în situații de urgență.

„Proiectul transfrontalier SMURD 2 este foarte important pentru populaţia de o parte şi de alta a Prutului. Este o continuare a proiectului care a început în 2014 şi care a adus un elicopter ce operează de aici, de la Iaşi, pentru toată Republica Moldova, uneori şi cu sprijinul colegilor de la Galaţi. A adus echipe medicale formate în România şi care activează pe SMURD în cadrul IGSU Moldova şi a adus începutul unei activităţi de tip medicină de urgenţă şi SMURD de o parte şi de alta a Prutului, îmbunătăţiri în activitatea pompierilor, a inspectoratelor generale pentru situaţii de urgenţă, în operarea elicopterului pentru pacienţii din Republica Moldova pe care, cei mai mulţi, i-am dus către spitalele de urgenţă din Chişinău şi doar un procent foarte mic au fost transferuri către români. Programul SMURD 2 va continua cu platforme în Iaşi şi în judeţele din regiunea transfrontalieră, în unităţile de primiri urgenţe de la Chişinău şi cu foarte multe echipamente pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă de partea moldovenească”, a afirmat dr. Diana Cimpoeșu, coordonatoarea SMURD Iași.

Acest program va fi implementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România, în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne din România, Ministerul Sănătăţii din România, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iași și Institutul de Medicină Urgentă al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova.