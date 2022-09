Rugăciune de mulțumire și binecuvântare la Catedrala Patriarhală din București

Începutul Anului nou bisericesc sau al indictionului, celebrat de Biserica Ortodoxă la 1 septembrie, a fost marcat și la Catedrala Patriarhală din București. Potrivit tradiției liturgice, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de Te Deum de un sobor de slujitori condus de părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, în cadrul căreia s‑au rostit rugăciuni de mulțumire și binecuvântare a noului an bisericesc.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, părintele arhimandrit Clement Haralam a explicat că începutul noului an bisericesc își are originea în tradiția vechi‑testamentară, dar are o semnificație aparte și pentru că în această zi Mântuitorul Și‑a început activitatea publică: „Biserica ne arată că anul nou bisericesc are şi o semnificaţie teologică. După tradiţia iudaică, mai multe evenimente sunt legate de luna septembrie. Arca lui Noe s‑a oprit pe Muntele Ararat după încetarea potopului, iar Moise a coborât de pe Muntele Sinai cu Tablele Legii în această zi. În această lună a fost construit Cortul Mărturiei în care a fost pus Chivotul Legii, a fost sfinţit Templul lui Solomon şi în ziua întâi a lunii septembrie arhiereul intra singura dată din an în Sfânta Sfintelor pentru a tămâia Altarul. (…) Începutul anului nou bisericesc la 1 septembrie s‑a stabilit pentru toată creștinătatea la Sinodul 1 Ecumenic de la Niceea, în anul 325. Noi numim noul an bisericesc indictul sau indictionul, care înseamnă «arătare» şi «poruncă». Indictionul aminteşte de intrarea Domnului în sinagogă în zi de sâmbătă, când a citit cuvintele Prorocului Isaia, care vesteau trimiterea Unsului lui Dumnezeu pentru popor pentru a‑i ușura suferințele”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul protopsalt Mihail Bucă.