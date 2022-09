Rugăciune la început de an şcolar pentru elevii Seminarului Teologic din Capitală

Elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, părinții lor, cadrele didactice și ostenitorii instituţiei de învăţământ au participat astăzi, 5 septembrie, la festivitatea de deschidere a anului școlar 2022‑2023. Slujba de Te Deum a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, profesori în cadrul seminarului.

Festivitatea de deschidere a anului școlar a început prin săvârșirea Sfintei Liturghii în paraclisul instituției de învățământ teologic. La finalul slujbei, părintele prof. dr. Ionuț Bărbulescu s‑a adresat elevilor prezenți, evidențiind modul deosebit de abordare a actului educațional care diferențiază această școală teologică de toate celelalte licee: „Cred că nu este în țara noastră o școală în care să se pună atât accent și pe formare, nu numai pe informare, cum este cazul seminarului teologic. Cu toate plusurile și minusurile aferente, consider că ne aflăm într‑una dintre cele mai bune școli. În acest loc învățăm să fim mai buni, să ne respectăm și să cinstim părinții care depun multe eforturi pentru noi și cărora, după Dumnezeu, le suntem cei mai îndatorați. Este o școală în care ne pregătim pentru a face față vicisitudinilor și încercărilor prin care vom trece în viață și pe care le vom birui, cu ajutorul lui Dumnezeu”.

În continuare, un sobor de slujitori condus de părintele prof. dr. Marian Colțan, directorul instituției de învățământ, a săvârșit slujba de Te Deum pe esplanada seminarului, rugându‑se pentru luminarea minții elevilor acestei școli și pentru dobândirea înțelepciunii necesare atât la învățătură, cât și pe parcursul întregii vieți. La final, părintele director a rostit un cuvânt de bun‑venit în care a evidențiat faptul că activitatea educațională din cadrul seminarului se desfășoară la cele mai înalte standarde: „Începutul unui an școlar este întotdeauna un prilej de bucurie: elevii sunt dornici să descopere lucruri noi, profesorii să le împărtășească din cunoștințele lor și să le formeze caracterul, iar părinții așteaptă să primească așa‑numite daruri pentru ceea ce ei au sădit în sufletele copiilor și să se bucure de rezultatele acestora. Anul acesta, Seminarul Teologic din București își deschide porțile, dar și inima, pentru 20 de clase, cu un efectiv de 441 de elevi. Corpul profesoral al seminarului este unul bine pregătit și adaptat noilor cerințe educaționale, mai ales în urma perioadei dificile prin care am trecut, iar profesorii noștri s‑au străduit și se străduiesc să le ofere elevilor cunoștințele necesare pentru formarea lor intelectuală și duhovnicească. Ne așteptăm ca, în acest an școlar, rezultatele să fie chiar mai bune decât cele din anii precedenți”.

În continuare, părintele arhimandrit dr. Nectarie Șofelea, directorul adjunct al Seminarului Teologic din București, a citit mesajul adresat de Patriarhul României cu ocazia începutului de an școlar 2022‑2023, intitulat „Rugăciunea - izvor de pace, bucurie şi comuniune”.

Festivitatea de deschidere a anului școlar s‑a încheiat cu binecuvântarea cu agheasmă a cadrelor didactice, a elevilor și a sălilor de clasă.