Rugăciune pentru cei adormiți în întreaga Episcopie a Caransebeșului

Episcopia Caransebeșului a desfășurat în anul 2021 un program de vizită și slujire în 200 de cimitire parohiale din întreg cuprinsul eparhiei. Întrucât în Eparhia Banatului Montan sunt mai multe cimitire, sâmbătă, 2 aprilie, a fost continuat acest proiect, săvârșindu‑se parastase de obște în 27 de parohii, unde anul trecut nu s‑a reușit a se sluji. Rugăciunile pentru cei adormiți au fost înălțate de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, consilieri și inspectori eparhiali, precum și de părinții protopopi, alături de toți clericii din eparhie, împărțiți pe cele 10 cercuri pastoral‑misionare.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul trecut am săvârșit 200 de parastase de obște în cimitirele parohiale din cuprinsul eparhiei noastre, știut fiind faptul că anul 2021 a fost declarat în Patriarhia Română ca «Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor parohiale». În anul 2022, «Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului», continuăm proiectul de anul trecut pentru că au rămas câteva parohii din cuprinsul eparhiei noastre unde nu am poposit duhovnicește și nu am oficiat parastase de obște. De aceea am socotit de bine ca în Postul Mare din anul acesta să dedicăm o sâmbătă parastaselor de obște și astăzi, în toată eparhia, sunt săvârșite parastase de obște ca o continuare a proiectului de anul trecut, pentru că avem peste 200 de parohii în Episcopia Caransebeșului”, a explicat Preasfințitul Părinte Lucian.

Ierarhul s‑a rugat sâmbătă alături de preoții aparținători Cercului pastoral‑misionar Caransebeș și de credincioșii din parohiile Sălbăgelul Nou, Ohabița și Delinești, județul Caraș‑Severin.