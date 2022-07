Rugăciune pentru ploaie la hramul unei mănăstiri tulcene

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița” a fost marcată marți, 12 iulie, și la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din județul Tulcea. Atât la hramul „Izvorul Tămăduirii”, cât și la această sărbătoare, numeroși creștini din Măcin, din împrejurimi și chiar din țară vin să se închine Icoanei Maicii Domnului „Prodromița”, realizată și adusă în urmă cu mai mulți ani de la Schitul românesc Prodromu din Muntele Athos.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre cinstirea Maicii Domnului în lumea creștină și în mod special la poporul român.

În cadrul slujbei s-au înălțat ectenii și rugăciuni de sănătate și mântuire pentru ctitorii și susținătorii sfântului așezământ, pentru pacea lumii și pentru ploaie. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a oferit şase acte de apreciere pentru donatorii și ctitorii lucrărilor de înfrumusețare a bisericii.

„Bucurie din bucuria Maicii Domnului am venit astăzi cu toții să luăm de la Mănăstirea dragă tuturor închinată Născătoarei de Dumnezeu de la poalele Munților Măcinului. Am săvârșit Sfânta Liturghie și am rugat‑o pe Maica Domnului să mijlocească la Fiul său ca să dăruiască neamului nostru românesc și tuturor popoarelor pace, sănătate și întru toate bună sporire și să ne ocrotească cu cinstitul ei Acoperământ. Cu adevărat, Maica Domnului este și maica fiecăruia dintre noi. Ne ocrotește și ne îndrumă către tot lucrul cel bun și folositor pentru a dobândi veșnica Împărăție a Fiului ei”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Visarion.

În semn de recunoștință și prețuire, starețul mănăstirii i-a dăruit Preasfinției Sale o icoană cu Izvorul Tămăduirii adusă de la Muntele Athos.

Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” a fost înființată în anul 2005 și este situată la poalele Munților Măcinului, cei mai vechi munți din România.