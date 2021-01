Sărbătoarea Teofaniei la Catedrala Mitropolitană din Iași

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhi­episcopul Iașilor și Mitropolitul Mol­dovei și Bucovinei, a săvârșit miercuri, 6 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană din Iași Sfânta Liturghie, iar apoi Sfințirea cea mare a apei. La final i-a stropit pe credincioșii prezenți cu agheasmă.

După ce marți, în ajun, credincioşii ortodocşi s-au pregătit prin postire şi rugăciune pentru luminatul praznic al Botezului Domnului, ieri, în ziua marii sărbători, au participat la Sfânta Liturghie, precum şi la slujba Sfinţirii celei mari a apei.

La Iaşi, de la primele ore ale dimineții, credincioşi din mai multe cartiere şi-au îndreptat paşii spre ansamblul mitropolitan, unde Sfânta Liturghie de Bobotează a fost oficiată în cinci locuri diferite și de slujitori diferiți. Credincioșii au fost îndrumați de voluntari către cele cinci locașuri, în care s-a putut intra în număr limitat. În Catedrala Mitropolitană, slujba a fost săvârșită, conform tradiției, de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, înconjurat de un sobor restrâns de preoți și diaconi.

După citirea Rugăciunii amvonului, soborul slujitor a ieşit în faţa Catedralei Mitropolitane, în glasul clopotelor şi al troparelor specifice praznicului Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde a fost săvârşită slujba Aghesmei Mari. Pentru aceasta au fost pregătite opt vase mari de câte 500 de litri de apă fiecare.

„De ce S-a arătat Dumnezeu lumii la Betleem, în Iordan, pe Tabor, pe Golgota? Dumnezeu S-a coborât pe pământ și S-a arătat lumii pentru a lua greutatea suferinței noastre asupra Lui. Numai cel care n-a fost niciodată bolnav nu știe cât de bine e să ai un doctor care să te ajute, să ai prieteni care să te caute, creștini care să se roage pentru tine atunci când ești sub greutatea suferinței. Dumnezeu S-a arătat la Iordan tocmai pentru a lua asupra Sa greutatea suferinței întregii umanități sau, mai bine zis, a o duce împreună cu noi. Anul trecut a fost un an greu, știm bine; nici anul acesta nu se află sub auspicii foarte încurajatoare din punct de vedere omenesc. Se cuvine în același timp a nu ceda, a nu abandona lupta, a nu ne pierde curajul și, Doamne ferește, a nu deznădăjdui. De ce vă îndemn la acestea? Pentru că, iubiți credincioși, mare este Dumnezeu, puternică întru ocrotire este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, puternice sunt rugăciunile sfinților!”, a spus celor prezenţi IPS Părinte Teofan în cuvântul de învățătură.

Ieșenii care au dorit să ia Agheasmă Mare de Bobotează au stat la un rând organizat ca la hramul din 14 octombrie 2020: o singură persoană, la distanță de 1,5 metri față de persoanele din spate și din față, purtând mască. De asemenea, au fost puse la dispoziție automate de soluție dezinfectantă. Agheasma Mare a fost oferită credincioșilor doar de către voluntari care purtau mască și mănuși. În total, 40 de voluntari, alături de reprezentanți ai Jandarmeriei și Poliției Locale, au vegheat la respectarea măsurile luate. La final, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei i-a stropit cu apă sfinţită pe credincioşii care așteptau de-a lungul rândului.