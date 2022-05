Sărbătorirea Sfântului Ierarh Nicolae la mănăstirea vasluiană Pârvești

Data: 11 Mai, 2022

Luni, 9 mai 2022, când în calendarul Bisericii Ortodoxe este sărbătorită Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pârvești, Protopopiatul Vaslui, biserica de lemn a mănăstirii, monument istoric, fiind ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” al Catedralei Episcopale din Huși, dirijați de diaconul Vlad Mironescu.

În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop Ignatie a descris profilul duhovnicesc al Sfântului Ierarh Nicolae, arătând că „s‑a impus în conștiința și evlavia oamenilor ca fiind un păstor foarte bun, cu o inimă largă, sensibilă înspre cei nevoiași, care se găsesc în situații‑limită, foarte delicate, ale vieții lor. Bunătatea caracteristică Sfântului Ierarh Nicolae izvorăște din comuniunea și credința sa puternică în Dumnezeu, Cel care este Bunătatea ființială (Izvorul bunătății). Dacă noi am sta mai mult în preajma Domnului și am adânci mai mult prezența Sa în inima noastră, am fi oameni mult mai buni, cu mai multă deschidere a sufletului în a face fapte bune”.

De asemenea, ierarhul Hușilor i‑a îndemnat pe cei prezenți să cultive prietenia adevărată: „Străduiți‑vă, pe cât vă stă în putință, să nu‑i lăsați pe cei cărora poate le‑ați greșit să sufere! Chiar dacă, poate din mândrie și răutate, vă este greu să dăruiți iertarea, cel puțin nu le prelungiți suferința și starea de neliniște lăuntrică! Rugați‑vă pentru ei, pomeniți‑i și poate că prin acest har al rugăciunii se schimbă inima fiecăruia dintre noi!”. La finalul slujbei, Părintele Episcop Ignatie a amintit că Episcopia Hușilor și‑a asumat proiectul de a reabilita biserica Mănăstirii Pârvești, pentru a i se reda strălucirea pe care a avut‑o.