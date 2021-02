Şedinţă cultural-administrativă a clericilor din sectorul 1 al Capitalei

La biserica Parohiei Precupeţii Noi din București s-a desfăşurat marţi, 16 februarie, şedinţa cultural-administrativă a clericilor din Protoieria Sector 1 Capitală. A fost prima întâlnire de acest fel din 2021, iar una din temele abordate a fost prilejuită de declararea anului curent drept Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României.

Părintele protopop Marin Comănescu şi-a exprimat la început bucuria pentru organizarea unei astfel de şedinţe după întreruperea de aproximativ un an, generată de noul context epidemiologic.

„Conferinţa a început prin susţinerea unui referat de către diaconul Nicolae Mogage de la Biserica «Sfântul Nicolae»-Dintr-o Zi, care a evidențiat activităţile privitoare la credincioşii români din străinătate pe care ni le-am propus anul acesta. În partea a doua a şedinţei au fost abordate probleme administrative, inclusiv proiecte plănu­ite pentru viitorul apropiat, dar şi anumite aspecte care ţin de parohii şi despre care părinţii participanţi au fost informaţi. Sperăm ca acest an să fie mai bun şi mai generos cu noi, permiţându-ne să ne întâlnim cât mai des”, a spus părintele protoiereu Marin Comănescu.

În prezentarea sa, diaconul Nicolae Mogage a evidenţiat importanţa abordării tematicii acestui an, a pastoraţiei ortodoxe în diasporă, pentru misiunea Bisericii de acasă. „Tematica acestui an are relevanţă şi pentru misiunea noastră de aici, de acasă. Ea este importantă şi pentru noi deoarece abordează indirect subiectul misiunii ortodoxe în teritoriile necreştine sau decreştinate. Mai exact, am putea spune că lumea în care trăiesc şi slujesc preoţii din afara ţării, mai ales în Occidentul secularizat de azi, este o lume în care noi abia păşim, cu o anumită întârziere care, de data aceasta, poate fi în avantajul nostru, al clericilor. Altfel spus, preoţii ortodocşi din Europa de Vest sau Statele Unite pot fi priviţi ca nişte călători ce vin din viitor, care pot da mărturie despre ce va veni şi peste România”, a afirmat diaconul.