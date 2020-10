Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului) la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Răzvan Ioan Oros a fost hirotonit preot pentru Parohia Noiştat, Protopopiatul Agnita, judeţul Sibiu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor despre învăţăturile Evangheliei din Duminica a 21-a după Rusalii, a Pildei semănătorului. Ierarhul a subliniat nevoia spirituală a credincioşilor de a se uni cu Hristos - Cuvântul lui Dumnezeu, prin ascultarea textelor Sfintelor Scripturi şi prin Sfânta Împărtăşanie.

„Noi trebuie să auzim Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca în sufletul nostru să se nască şi să se întreţină credinţa în Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune: «Credinţa este din auzire, iar auzirea de la Dumnezeu». Deci, am auzit şi am primit Cuvântul lui Dumnezeu şi El ne hrăneşte credinţa. Cuvântul lui Dumnezeu nu este numai ceea ce noi citim în Scriptură despre Dumnezeu, adică revelaţia, ceea ce Dumnezeu ne transmite nouă şi noi putem cunoaşte. Se vorbeşte în Teologie despre Cuvântul Întrupat, Dumnezeu-Cuvântul, deci Cuvântul lui Dumnezeu este o Persoană, nu este doar ceva ce am auzit, am încercat să pricepem pentru ca apoi să ne hrănim din acest Cuvânt. Fiul lui Dumnezeu, numit «Cuvântul lui Dumnezeu», pentru că El a întruchipat toată iubirea dumnezeiască pe pământ, S-a jertfit din iubire pentru noi şi pentru a noastră mântuire. Iată că suntem mult mai responsabili ştiind că ceea ce auzim noi în fiecare duminică şi sărbătoare la biserică este Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu trebuie să ne împărtăşim doar din Cuvântul auzit şi repetat în rugăciune, ci trebuie să avem în noi prezenţa lui Dumnezeu-Cuvântul prin Sfânta Împărtăşanie”, a subliniat ierarhul.

Şi în această duminică, Înalt­prea­sfinția Sa şi soborul slujitor au înălţat rugăciuni către Dumnezeu pentru a opri pandemia şi pentru a ocroti sănătatea oamenilor. Credincioşii care au participat la Sfânta Liturghie au respectat măsurile de siguranţă impuse de autorităţi în această perioadă.