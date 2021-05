Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici sărbătorit în Spania

Data: 12 Mai, 2021

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, s-a aflat duminică, 9 mai, în mijlocul comu­nității parohiale „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Colmenar Viejo, Spania. Ziua de prăznuire a acestui sfânt este la 3 mai, dar cu binecuvântarea Preasfin­țitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, parohia românească și-a sărbătorit ocrotitorul în Duminica Sfântului Apostol Toma. Din soborul de slujitori a făcut parte și părintele paroh Nicolae Biolan.

„Fericiți cu adevărat sunt cei care n-au văzut și au crezut, iar această fericire este a noastră. Noi n-am văzut, dar am auzit. I-am auzit pe părinții noștri întru cre­dință, pe părinții noștri trupești, care ne-au vorbit despre Mântuitorul Hristos; ne-au vorbit prin cuvânt, dar ne-au vorbit și prin faptă, și de aceea noi am primit credința în mod firesc. Chiar dacă noi nu L-am văzut așa cum L-au văzut Sfinții Apostoli, dar totuși, cu ochii duhovnicești, Îl vedem, Îi simțim prezența, Îi simțim dragostea pe care o are față de noi și de aceea putem spune cu atâta convingere: «Adevărat a înviat!»”, a afirmat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia în cuvântul de învățătură, după cum se arată pe site-ul eparhiei obispadoortodo­xo.es.