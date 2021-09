Sfințire de biserică în parohia ieșeană Deleni II

Data: 12 Sep, 2021

Sfântul lăcaș pus sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei din ­Parohia Deleni II a primit duminică dimineață, 12 septembrie 2021, veșmântul cel nou al sfințirii. Slujba de târnosire a noii biserici, dar și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltprea­sfințitul Părinte Teofan, Arhi­episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldo­vei și Bucovinei. La final, chiriarhul a sfințit casa socială a comunității parohiale.

Numeroși credincioși din zona Hârlăului au venit duminică dimi­neață să participe la slujba de târnosire a bisericii Parohiei Deleni II. După întâmpinarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan de către soborul de preoți, autoritățile locale și locuitorii comunei, ierarhul a înconjurat sfântul lăcaș, a binecuvântat, în semnul Sfintei Cruci, zidurile bisericii cu Sfântul și Marele Mir și le-a stropit cu apă sfințită. În continuare, clericii s-au îndreptat spre Sfântul Altar, unde au oficiat rânduiala de pecetluire a Sfintei Mese. După târnosirea lăcașului de cult, cei prezenți au așteptat la rând pentru a se închina în Sfântul Altar și s-au rugat la Sfânta Liturghie, săvârșită la un Altar amenajat în curtea bi­sericii. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup format din psalți și studenți ieșeni.

În cadrul cuvântului de învăță­tură, Părintele Mitropolit Teofan a afirmat că viața oamenilor este o viață de Cruce, de jertfă și rugăciune: „Creștinii dintotdeauna au fost conștienți că în centrul vieții noastre se află Sfânta Cruce, cea pe care o vedem pe turla bisericii, o vedem pe veșmintele bisericești, pe care o vedem adesea pe costumele naționale, o vedem la răspântie de drumuri, dar pe lângă această prezență a Sfintei Cruci, toată viața noastră, a celor din mănăstire și a celor din parohie, este așezată sub egida Sfintei Cruci, astfel încât Sfântul Apostol Pavel spune: «Mulți oameni fug de cruce pentru ca să nu fie pri­goniți pentru Crucea lui Hristos». Puțin mai târziu, Sfântul Pavel spune: «Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru Cruce», iar la sfârșitul cuvântului său, Sfântul Pavel spune: «De acum înainte să nu-mi mai facă nimeni supărare, căci port pe trupul meu semnele de pe Cruce ale Domnului Hristos». Crucea, ca semn de biruință, ca semn de înaintare pe calea dreptății. Toată taina mântuitoare a Domnului Hristos este așezată sub Sfânta Cruce, iar ca realitate duhovnicească, Sfânta Cruce este prezentă în viața noastră. Cum este prezentă? «Viața omului este o cruce zilnică», mărturisea Sfântul Isaac Sirul cu multe veacuri în urmă. Viața noastră este o viață de cruce. Dacă dorești să fii creștin adevărat, ai o viață de cruce. Dacă vrei să fii soț adevărat, soție adevărată, ai o viață de cruce. Dacă dorești să îți împlinești așa cum se cuvine slujirea pe care o ai în viața de familie sau în viața societății, slujirea aceasta se nu­mește purtare de cruce. Ce este un purtător al crucii? Un om care se apropie de durerea celorlalți. Acest om poartă crucea. Purtător de cruce este cel care se apropie de cei îndurerați, și aceasta și pentru folosul său, căci omul care se apropie de cei îndurerați, se apropie de Domnul Hristos, căci Domnul Hristos se află în viața și în inima celor îndurerați. Purtător de cruce este cel care îl ajută pe altul să își ducă crucea, și aceasta și pentru folosul său, pentru că cel care îl ajută pe altul să ducă crucea poate să ducă mai ușor crucea pe care chiar el o are de dus în viață. Purtător de cruce este cel care face milostenie pentru cei săraci”.

La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru efortul ridicării sfântului lăcaș și pentru activitatea sa pastorală, părintele paroh Ionuț Dan Purcel a fost hirotesit iconom stavrofor. Totodată, primarul comunei Deleni, Dumitru Prigoreanu, a primit Distincția mitropolitană „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru mireni. De asemenea, ctitorii și binefăcătorii parohiei au primit din partea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei distincții de vrednicie.

După alocuțiunile de mulțumire de la sfârșitul Sfintei Liturghii, clericii au săvârșit slujba de binecuvântare a noii case sociale din cadrul parohiei.