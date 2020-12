Sfințirea bisericii Parohiei Globurău din Caraș-Severin

La Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Globurău, Protopopiatul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, s-au desfășurat ample lucrări în ultima perioadă. S-a înnoit exteriorul acesteia, s-a schimbat învelitoarea din țiglă cu una din tablă și s-a placat Sfânta Masă cu marmură. Preasfin­țitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a mers în Duminica a 30-a după Rusalii în această comunitate. Ierarhul a săvârșit slujba de sfințire la orele dimineții, după care a oficiat Sfânta Liturghie.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian l-a hirotesit iconom pe părintele paroh Petru Urdărean Cernescu, iar ctitorilor și binefăcătorilor sfântului locaș le-a oferit Diploma de excelență „Episcop Iosif Traian Badescu”. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Părintele paroh, alături de credincioși, a lucrat foarte bine la Casa Domnului, iată, de peste doi ani de când activează în această parohie, părintele Petru a reușit să-i mobilizeze și să-i adune pe credincioși în jurul bisericii. Noi am venit astăzi să binecuvântăm biserica, rugându-L pe Duhul Sfânt să se pogoare peste noi și peste această biserică, ridicată în cea de-a doua jumătate a secolului al 18-lea. Nu am reușit să venim chiar la sărbătoarea Sfinților Arhangheli, când a fost hramul, dar am venit tot în luna noiembrie, după două săptămâni de post și rugăciune, ca s-o sfințim”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Globurău a fost ridicată în anul 1776. Sfântul locaș a fost târnosit la 26 septembrie 1943 de către Episcopul Veniamin Nistor al Caransebeșului.