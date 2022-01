Sfințirea catapetesmei Bisericii „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Iași

Catapeteasma Bisericii „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” din centrul municipiului Iași, veche de aproximativ 400 de ani, a fost târnosită vineri, 7 ianuarie 2022, de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Pentru realizările deosebite, părintele Viorel Sava, profesor al Facultății de Teologie din Iași și parohul bisericii, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”.

După întâmpinarea ierarhului de către un sobor format din stareți, preoți și diaconi, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a săvârșit slujba de sfințire a iconostasului, binecuvântând catapeteasma prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, precum și prin stropire cu apă sfințită.

După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a afirmat că Sfântul Ioan Botezătorul este dătător de sens și ocrotitor al vieții: „Încă de la naștere, Sfântul Ioan Botezătorul a fost pus ca semn, pentru că cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu, pentru că era cu neputință ca la bătrânețe, drepții Zaharia și Elisabeta să mai aibă prunc. Încă de la naștere, Sfântul Ioan Botezătorul a fost pus ca semn, pentru că Dumnezeu are o lucrare tainică în lume. Atunci când omul alege să rămână statornic și puternic în legătura sa cu Dumnezeu, atunci taina binelui, ca un acoperământ dumnezeiesc, aduce pace, putere și bucurie poporului lui Dumnezeu. De aceea mulțumim pentru sfinți, de aceea mulțumim în această zi pentru Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că ni se descoperă un sens mai adânc al vieții, iar Sfântul Ioan nu doar ne spune «Pocăiți‑vă!», «Înnoiți‑vă!» , ci el însuși a trăit așa. El este chip de om ales al lui Dumnezeu și care până la capăt L-a mărturisit pe Dumnezeu prin bucuria lăuntrică pe care a avut‑o și pe care o vedem în viața lui”.

După alocuțiunile rostite de clerici, pr. prof. univ. dr. Viorel Sava a primit din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României” pentru clerici, ca semn de gratitudine pentru implicarea în înfrumusețarea bisericii ctitorite de domnitorul martir Miron Barnovschi Movilă. Toți cei care au sprijinit proiectul și s‑au implicat în activitățile parohiei au primit distincții.

La final, părintele profesor Viorel Sava a mulțumit tuturor celor prezenți la acest eveniment duhovnicesc, apreciind totodată că iconostasul binecuvântat reprezintă un „munte de rugăciune, vechi de aproape 400 de ani”:

„Ne bucurăm că am reușit să salvăm împreună și să redăm Iașiului și spațiului românesc o valoare culturală și spirituală foarte importantă. Mulțumirea mea se întemeiază pe faptul că noi am salvat și am repus în valoare icoane care mărturisesc 400 de ani de credință și de spiritualitate ortodoxă intensă. În fața unei icoane care are 400 de ani, te afli în fața unui «munte de rugăciune». Noi, cei prezenți, nu stăm doar pe pardoseală, ci stăm pe «munți de rugăciune», iar când se adaugă rugăciunea noastră într‑o biserică venerabilă precum aceasta, muntele crește”, a arătat părintele profesor Viorel Sava.