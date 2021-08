Sfințirea picturii bisericii din Drujești, Vaslui

Data: 02 Aug, 2021

Sâmbătă, 31 iulie 2021, Prea­sfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a sfințit pictura bisericii Parohiei Drujești, Protopopiatul Bârlad, informează Biroul de presă al eparhiei.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi și părintele protopop Vasile Lăiu.

După slujba de sfințire, a urmat Sfânta Liturghie, oficiată la un Altar amenajat în apropierea lăcașului de cult. În omilia rostită cu acest prilej, Părintele Episcop Ignatie a descris resorturile interioare ale femeii bolnave care s-a atins de hainele Mântuitorului, primind vindecare. De asemenea, a vorbit despre virtutea discreției, într-o societate marcată de opusul acesteia: „Un om cu o credință puternică este un om foarte discret. Cel care face gălăgie, vorbind despre credința lui, despre ce face el pentru Domnul, pentru Biserică, vorbind mereu despre faptele sale bune, nu are o credință foarte puternică, ci una de amestec între capital de imagine și fărâmița de comuniune cu Dumnezeu. Un om credincios în adevăratul sens al cuvântului este discret în tot ceea ce face. Nu cerșește recunoș­tință pentru ceea ce face. Credința are drept resort intern discreția. Hristos laudă credința puternică interioară a acestei femei. Câți dintre noi am avea discreția acestei femei? Avem nevoie de dis­creție într-o lume în care exhibăm totul. Omul discret presupune și multă încredere, este un om luminos, mulțumit, delicat - nu ne strivește nici cu cuvântul, nici cu atitudinea. Are și fermitate când se impune, însă nu ne zdrobește. Dacă am face o mică anchetă, în minte, câți dintre oamenii pe care îi cunoaștem sunt discreți, cred că procentajul ar fi unul dezamăgitor”.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de prețuire pentru activitatea pastorală, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie l-a hirotesit întru iconom pe părintele paroh Bogdan Halapciug și a oferit distincții de vrednicie celor care s-au implicat în reabilitarea lăcașului de cult.