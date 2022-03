Slujire arhierească la Catedrala din Huși

În după-amiaza zilei de luni, 28 martie 2022, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat Liturghia Darurilor înainte sfințite la Catedrala Episcopală din Huși, informează Biroul de presă al eparhiei. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a vorbit despre atitudinea pe care trebuie să o avem atunci când ne străduim să împlinim binele, însă primim opusul: „Dumnezeu, prin înțeleptul Solomon, ne încredințează că, în fața Lui, dacă noi vom căuta binele, ne vom bucura de bunăvoința și dragostea lui Dumnezeu. Prin urmare, nu este nevoie să așteptăm răsplată sau recunoștință din partea oamenilor ori de câte ori săvârșim binele”.

Preasfinția Sa a insistat asupra realității că răul săvârșit asupra celorlalți se întoarce în viața proprie: „Dumnezeu nu lasă ca cineva care beneficiază de dragoste, de bunăvoință, de binele săvârșit să se comporte cu răutate. Vine un moment în care plătim cu toții (un moment de scadență), mai ales atunci când nu ne așteptăm, exact ca în situația celor care au fost contemporani cu Noe - trăiau în dezmăț, în desfrânare, și a venit pe neașteptate potopul, și i-a luat pe toți prin surprindere. Când urmărim răul, vom da peste rău. Dumnezeu îngăduie să primim această scadență pentru ceea ce am făcut, mai ales în momentele de liniște. Cu cât am terorizat, am distrus sufletul cuiva care a fost nevinovat, cu atât puterea (impetuozitatea) pedepsei lui Dumnezeu este pe măsură și ne dărâmă, ne zdrobește”.