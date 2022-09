Slujire arhierească la Mănăstirea Petroșnița

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a săvârșit sâmbătă, 17 septembrie, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Petroșnița, județul Caraș‑Severin, care are ca hram „Înălțarea Sfintei Cruci”. Deși vremea a fost nefavorabilă, numeroși credincioși au participat la sărbătoarea mănăstirii.

„Suntem încă sub influența praznicului «Înălțării Sfintei Cruci» și de aceea am ales ca în această sâmbătă să fim alături de părintele duhovnic, de maica stareță și de celelalte surori și maici care viețuiesc aici. Această mănăstire este frumoasă și iubită de către credincioșii din Banat și frecventată de foarte mulți pelerini nu numai din Eparhia Caransebeșului, ci și din alte eparhii. Așadar, astăzi, foarte mulți credincioși s‑au alăturat soborului de preoți și cu bucurie sfântă am înconjurat cu toții acest frumos Altar de vară, unde am liturghisit”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.