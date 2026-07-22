Slujirile ierarhilor hunedoreni de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Deva, luni, 20 iulie, cu ocazia hramului. Ierarhul a săvârşit și o slujbă de pomenire pentru Episcopul Gurie și pentru ctitorii și binefăcătorii lăcașului de închinare, trecuți la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nestor a subliniat importanța înțelegerii contextului în care a viețuit Sfântul Ilie, pentru a cunoaște mai deplin personalitatea puternică a acestuia, prorocul fiind un martor și mărturisitor al voii Dumnezeului Celui viu în timpul domniei împăratului Ahab, reprezentant al unui șir decadent de regi, din punct de vedere moral și religios. Mesajul său viu și plin de putere, prin care încearcă să trezească poporul lui Dumnezeu din amorțeală spirituală și duhovnicească, este însoțit de trei ani și jumătate de secetă, precum și de credința puternică în Dumnezeu. Ierarhul a amintit bogăția virtuților Sfântului Proroc Ilie, virtuți încununate de credința și încrederea sa deplină în Dumnezeu.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Schitul „Sfântul Proroc Ilie” și „Duminica Mironosițelor” de la Poiana Muierii - Petrila, în prezenţa a numeroși credincioși pelerini. A urmat o slujbă de pomenire pentru Episcopul Gurie Georgiu și pentru ciobanii care s-au ostenit pe cărările munților, trecuți la cele veșnice.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a explicat celor prezenţi că învierea dintr-o viață păcătoasă se realizează prin pocăință, rugăciune și post, având înaintea ochilor atâtea modele de sfinți. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, prin viața sa, arată că întoarcerea la Dumnezeu cere hotărâre radicală: ruperea de păcat și mărturisirea curajoasă a credinței, chiar și în vremuri de decădere spirituală. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți la lectura zilnică din Sfânta Scriptură pentru a crește în cunoașterea lui Dumnezeu.