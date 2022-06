Spectacol dedicat copiilor de ziua lor la Biserica „Sfântul Anton”

La Biserica Domnească „Sfântul Anton”-Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, din centrul Capitalei, s-a desfășurat miercuri, 1 iunie 2022, de Ziua Internațională a Copilului, un eveniment cultural-artistic în cadrul căruia mai multe grupuri de copii și artiști de muzică populară au interpretat cântece tradiționale românești și cântece specifice vârstei lor. La finalul fiecărei reprezentații, cei mici au primit daruri.

La evenimentul moderat de poetul Iustin Oprea au interpretat: Grupul „Mlădițe Ilfovene”, condus de Mărioara Man Gheorghe și Grigore Gherman; Grupul „Prestissimo Music”, condus de Gabriela-Alexandra Florea; violonistul Rareș Florescu; Ansamblul „Săftica”, condus de prof. Marius Florescu.

„La Biserica Domnească-Curtea Veche a fost o zi de sărbătoare, cea a copiilor. Am avut o mare bucurie pentru că am organizat un program artistic pentru cei mici și am avut în mijlocul nostru câteva grupuri de copii, care ne-au cântat și încântat urechile și inimile. Au fost prezenți copii și o mulțime de oameni. Le urăm copiilor să le dea Dumnezeu multă înțelepciune, spor, reușite și să crească frumos pentru teritoriul țării noastre”, ne-a declarat părintele paroh Gheorghe Zaharia.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociația „Frumosul Românesc” și Centrul pentru Tineret al Municipiului București.