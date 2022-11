Starețul isihast al Mănăstirii Neamț sărbătorit în Capitală

Biserica Șerban Vodă din Protopopiatul Sector 4 Capitală și-a sărbătorit marți, 15 noiembrie, hramul de toamnă, închinat Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta trei secole. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Începutul Postului Nașterii Domnului a fost întâmpinat de credincioșii Parohiei Șerban Vodă prin rugăciune și bucurie sufletească. Aceștia au participat în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț la Sfânta Liturghie, bucurându-se de binecuvântarea și slujirea Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. La slujbă au participat și copii de la Grădinița „Șerban Vodă”, împreună cu ostenitorii acestei instituții de învățământ preșcolar.

Încă din ajun, credincioșii s-au putut închina racla ce adăpostește moaștele sfântului ocrotitor, la racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, adusă de la Catedrala Patriarhală din București, precum și la alte cinstite odoare păstrate în tezaurul sacru al parohiei și așezate spre venerare în pridvorul lăcașului de rugăciune.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu ierarhul au făcut parte: părintele Ionuț Bărbulescu, protopop al Protoieriei Sector 4 Capitală; părintele paroh Pompiliu Dinu; părintele Ștefan Mușat, de la Biserica „Maica Precista” din Ploiești; părintele Eugen Morar; părintele Adrian Chiriță; părintele Vlad Alexandru Mîndru; arhid. prof. dr. Ioan Caraza; diac. Marinel Laurențiu Marcu - slujitori la această parohie, precum și alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre activitatea starețului isihast al Mănăstirii Neamț: „Dacă ieri l-am sărbătorit pe Sfântul Grigorie Palama, teologul isihasmului, astăzi îl sărbătorim pe «noul Palama», pe Sfântul Paisie de la Neamț, care a revigorat spiritualitatea rugăciunii din secolul al 18-lea, al cărei teolog a fost predecesorul său, Sfântul Grigorie Palama. Este o zi obișnuită peste săptămână, însă este sărbătoare mare în multe locuri din țara noastră, acolo unde există biserici care poartă hramul Sfântului Paisie de la Neamț, dar mai ales în mănăstiri și schituri pentru care Sfântul Paisie este și astăzi un mare dascăl al rugăciunii lui Iisus și al trăirii după rânduiala vieții călugărești. Sfântul Paisie, ucrainean de origine, a petrecut cea mai mare parte a vieții sale la Mănăstirea Neamț, unde a strălucit ca un luceafăr, ca un mare învățător și dascăl al Bisericii și un mare reformator al vieții duhovnicești. El a influențat prin ceea ce a realizat la Neamț întreaga spiritualitate monahală în Răsăritul ortodox: Țările Române, Ucraina natală, Rusia, Balcanii și chiar Muntele Athos, unde a petrecut o parte din tinerețea sa”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat că Sfântul Paisie a înnoit viața de obște de la Mănăstirea Neamț. „Marea Lavră a Neamțului, sub oblăduirea duhovnicească a Sfântului Paisie, a devenit centrul monahismului răsăritean. În obștea sfântului s-au adunat aproape 1.000 de călugări din națiuni diferite: români din cele trei provincii, români din sudul Dunării, ruși, ucraineni, greci, bulgari, sârbi și de alte naționalități. În cadrul Sfintei Liturghii, când am auzit că răspunsurile sunt oferite și în limbile greacă și arabă, m-am gândit la obștea multinațională a Sfântului Paisie de la Neamț, unde s-a creat acest model extraordinar: oameni aparținând unor neamuri diferite au alcătuit o singură familie duhovnicească, obștea Mănăstirii Neamț, unde au fost atâtea sfinte osteneli duhovnicești și intelectuale. Acolo, Sfântul Paisie și ucenicii săi, mari traducători și cunoscători ai limbilor străine, au tradus Filocalia, care a apărut în limba slavonă la Sankt-Petersburg în anul 1793, cu un an înaintea trecerii la cele veșnice a sfântului. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, care la jumătatea secolului trecut a început publicarea celor 12 volume ale Filocaliei în plin comunism, s-a inspirat și a folosit o mulțime de manuscrise ale acestor cărți filocalice traduse în limba română de către Sfântul Paisie și ucenicii săi, dintre care unii au fost adevărați savanți filologi, cum a fost Sfântul Grigorie al 4-lea Dascălul, Mitropolitul Țării Românești”, a reliefat Episcopul-vicar patriarhal.

La final, după săvârșirea unei slujbe de pomenire pentru ctitorii bisericii trecuți la Domnul, părintele paroh Pompiliu Dinu a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru slujire.

La sărbătoarea Bisericii Șerban Vodă a fost prezentă și cunoscuta interpretă de muzică bizantină Ribale Wehbé, care, alături de psalții parohiei, a oferit răspunsurile liturgice în limbile arabă și română.