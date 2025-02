Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor

Sala „Colloquium” a Palatului Patriarhiei a găzduit joi, 20 februarie, lucrările Adunării Generale a Asociației Casa de Ajutor Reciproc (CAR) a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor. La această instituție de întrajutorare sunt afiliați și clerul și angajații Episcopiei Alexandriei și Teleormanului și ai Episcopiei Giurgiului, ai căror reprezentanți au participat la întrunire. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, evenimentul a fost prezidat de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

În deschiderea ședinței, părintele Gheorghe Zaharia, președintele Casei de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești, a dat citire raportului de activitate pe anul 2024, care a cuprins: situația financiar‑contabilă pe anul 2024; situația conturilor bancare la data de 31.12.2024; situația inventarului CAR, actualizat la data de 31.12.2024; modul de repartizare a excedentului bugetar pe anul 2024; bilanțul contabil și al contului de profit și pierdere pe anul precedent; rezultatul Comisiei de cenzori și al Comisiei de audit privind verificarea CAR pe anul 2024; proiectul bugetului cu realizările din anul anterior și prevederile pe anul în curs, precum și balanța de verificare la finalul anului trecut. De asemenea, au fost prezentate concluziile și recomandările Comisiei de audit și au fost menționate modificările și completările aduse Statutului de funcționare al CAR.

„De la un an la altul, Asociația Casa de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor IFN și‑a consolidat lucrarea de creștere a încrederii membrilor CAR, dar și de încurajare pentru înscrierea de noi membri. Această lucrare s‑a concretizat printr‑o evidență clară atât a membrilor CAR, cât și a împrumuturilor acestora, dar și printr‑o contabilitate transparentă, ținută la zi. Toate hotărârile luate în anii precedenți au avut ca obiective: creșterea încrederii membrilor CAR, ajutorarea membrilor CAR cu împrumuturi mai mari și cu dobânzi cât mai mici și, mai ales, stabilitatea CAR, prin alimentarea rezervelor instituției”, a explicat președintele organizației în deschiderea prezentării raportului de activitate.

La finalul întrunirii, Raportul general de activitate a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Totodată, părintele Gheorghe Zaharia ne‑a spus că reglementările aduse în ultimii ani activității instituției au menținut‑o pe o traiectorie ascendentă în relația cu membrii ei: „În fiecare an, am adus câte o îmbunătățire. Anul acesta au fost așezate așa de bine lucrurile, încât nu am adus schimbări majore. S‑au adus doar câteva completări și actualizări la Statutul de funcționare, acolo unde s‑a considerat că ar trebui să fie puțin mai clară legislația. În rest, au rămas aceleași obiective, sume de împrumut și cotizații. Casa de Ajutor Reciproc vine în sprijinul celor care s‑au înscris în această asociație, ajutându‑i pe membri cu împrumuturi de până la 25.000 de lei pentru clerici și 12.500 de lei pentru mireni. În același timp, ea vine și în ajutorul celor care trec prin situații neplăcute sau deosebite, întrucât există un fond de ajutorare a celor care sunt în suferință, în caz de boală, în situația fericită a nașterii unui copil și, bineînțeles, în situația nefericită a decesului. De fiecare dată s‑a constatat că activitatea acestei asociații este binevenită, iar acest lucru se reflectă în înscrierea continuă a unui număr foarte mare de membri”.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Episcop Galaction a vorbit despre ajutorul semnificativ pe care afilierea la această asociație o oferă salariaților din Episcopia Alexandriei și Teleormanului: „Încă de la începutul activității, am analizat cu multă atenție situația acestei instituții de ajutorare a salariaților, a clerului și personalului neclerical și am constatat că organizarea unei astfel de instituții la nivelul eparhiei noastre nu este eficientă datorită numărului redus de membri și lipsei unui fond care să permită acordarea de ajutoare substanțiale pentru acoperirea unor situații deosebite din viața fiecărei familii. De aceea, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, membrii Casei de Ajutor Reciproc din vremea aceea au rămas arondați la Arhiepiscopia Bucureștilor, iar cei care nu aparțineau s‑au înscris, așa încât am rămas în continuare membri participanți la acest fond de ajutorare în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, un fapt care a fost de mare ajutor salariaților din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. De aceea, apreciem și mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care ne‑a acordat în continuare binecuvântarea să fim membri în această asociație, și trebuie să remarcăm că preoții și personalul neclerical au fost întotdeauna deosebit de mulțumiți de posibilitatea de a primi, la momentul oportun, o mână de ajutor. În acest an aniversar al Patriarhiei Române, este o bucurie deosebită să vedem că Biserica, și prin această instituție a Casei de Ajutor Reciproc, vine în sprijinul personalului clerical și neclerical, luând întotdeauna aminte la trebuințele lor, la situațiile neprevăzute care apar în viața fiecăruia dintre ei, și astfel oferă tuturor sprijin la vremea potrivită. De aceea, ne exprimăm convingerea că, și pe viitor, buna funcționare a acestei instituții va face ca membrii participanți să fie pe deplin mulțumiți și să îi îndemne și pe alții să se înscrie în această asociație care aduce o rază de bucurie și nădejde în viața și în sufletele celor aflați în momente de cumpănă”.

Casa de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor are în prezent 1.932 de membri activi.